Торнадо винесло чоловіка з 12 поверху: аномальна стихія накрила Китай, сотні поранених (фото, відео)

Торнадо, фото ілюстроване / © pixabay.com

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Потужний торнадо, що накрив китайську провінцію Хубей, призвів до масштабних руйнувань і людських жертв.

Про це пише СNN.

Увечері 6 липня провінцію Хубей накрив потужний торнадо. У місті Хуанган 30-річного чоловіка буквально винесло з квартири на 12-му поверсі через вікно, яке вибило силою вітру. Разом із ним стихія викинула шафи та диван.

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Наслідки торнадо в Китаї / © Фото з відкритих джерел

Попри падіння, чоловік вижив. Його госпіталізували до відділення інтенсивної терапії, де медики продовжують боротися за його здоров’я.

Наслідки торнадо в Китаї / © Фото з відкритих джерел

За інформацією місцевих служб, швидкість вітру в епіцентрі сягала від 149 до 260 кілометрів на годину, що відповідає 13-му рівню за розширеною шкалою Бофорта. Стихія не лише руйнувала будинки, а й піднімала у повітря великі вантажівки, переміщуючи їх на десятки метрів.

Наслідки торнадо в Китаї / © Фото з відкритих джерел

За офіційними даними, загинули щонайменше 11 людей, ще понад 331 людина дістала поранення. Пошкоджено понад 4855 будинків, найбільших руйнувань зазнали міста Хуанши, Хуанган, Ечжоу та Сяньнін.

Наслідки торнадо в Китаї / © Фото з відкритих джерел

Чому торнадо стало аномалією

За словами представниці провінційного метеорологічного бюро Ван Сяолін, торнадо є надзвичайно рідкісним явищем для провінції Хубей, яка є одним із головних промислових і технологічних центрів Китаю.

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Наслідки торнадо в Китаї / © Фото з відкритих джерел

Фахівці пояснюють катастрофу поєднанням сезонних дощів та впливом супертайфуну Мейсак. Попри те, що загальна активність торнадо в Китаї останніми десятиліттями знижувалася, країна дедалі частіше стикається з екстремальними погодними явищами.

Наслідки торнадо в Китаї / © Фото з відкритих джерел

Поки Хубей ліквідовує наслідки торнадо, інші регіони країни борються з повенями та зсувами ґрунту.

У провінції Гуансі через масштабне підтоплення з ферми втекли понад 800 змій, серед яких були й отруйні кобри. Тим часом у провінції Ганьсу масштабний зсув ґрунту накрив людей, рятувальники продовжують пошуки зниклих.

Ситуацію може ще більше ускладнити новий супертайфун Баві, який, за прогнозами, наприкінці тижня досягне східного узбережжя Китаю та Тайваню й принесе понад метр опадів.

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Природні катаклізми в світі — останні новини

Нагадаємо, 30 червня у затоці Каліфорнія біля узбережжя Мексики стався землетрус магнітудою 6,0. Осередок залягав на глибині близько 10 км. Підземні поштовхи відчули понад 2,6 млн людей, але інформації про жертви та серйозні руйнування немає. Загрози цунамі не оголошували.

Також, число загиблих внаслідок потужних землетрусів магнітудою 7,2 та 7,5 у Венесуелі 24 червня сягнуло 2954 людей. Поранено понад 16 тисяч осіб, тисячі залишилися без житла, десятки тисяч вважаються зниклими. Найсильніше постраждав штат Варгас та столиця Каракас.

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