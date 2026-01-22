Наталія Річердсон

Українка Наталія Річердсон із Донеччини стала зіркою британського шоу Great British Bake Off, де стала переможцем у тижні та здобула титул Star Baker. Її десерт, створений у формі мапи України, вразив суддів.

Про свою перемогу та шлях до шоу Наталія розповіла в етері Сніданок з 1+1.

32-річна Наталія завжди любила готувати — перші рецепти освоювала разом із мамою. Після початку окупації дівчина переїхала до Києва, де вивчала маркетинг, але кулінарія лишалася її постійною пристрастю.

Саме чоловік Наталії, Гаррі, став людиною, яка буквально привела її на телешоу. Їхня історія знайомства — не менш сюжетна: матері Наталії та Гаррі дружили у школі, але втратили зв’язок на 25 років. У 2019-му їхні діти нарешті познайомилися — спочатку через SMS, а згодом і наживо. Пара одружилася за рік до повномасштабного вторгнення, після чого Наталія переїхала до Йоркширу.

Гаррі, який обожнює київський торт у виконанні дружини, потай подав її заявку на участь у Bake Off. Наталія пройшла шість етапів відбору — серед десятків тисяч охочих.

Коли настав час головного випробування, українка знала точно: її торт має розповісти історію України. Вона створила десерт у вигляді мапи держави й позначила на ньому два важливі міста — Київ і Донецьк. Шоколадний бісквіт із вишнею, крем-чизом і лимонним кремом підкорив журі. Судді назвали роботу «неймовірною», а Наталія стала переможницею тижня.

«Я стала переможцем у тижні і виграла Starbaker. Казали, що о, Боже, це вау!», — розповіла Наталія.

Наталія Річердсон / © Фото з Instagram-сторінки Наталії Річардсон

Тепер пекарка мріє про власну пекарню у Британії та хоче популяризувати українську кухню. Також вона планує привезти трирічну доньку Френчесті до України — країни, з якої почалася її історія та історія цієї перемоги.

