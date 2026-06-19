Тотальне стеження: супермаркети впроваджують "розумні" візки з камерами та агресивною рекламою

Візки у супермаркетах перетворять на «шпигунів» за покупцями

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У червні 2026 року велика американська мережа супермаркетів Weis Markets спільно з компанією Instacart розпочала масове впровадження інноваційних візків Caper Carts у своїх магазинах на території штату Пенсільванія. Ця новітня технологія зі штучним інтелектом призначена для безперервного збору даних про поведінку споживачів та агресивного нав’язування їм додаткових товарів прямо під час шопінгу.

Про цю відверто лячну ініціативу ритейлерів пише Futurism.

За інформацією видання, використання подібних смартпристроїв стрімко стає новою нормою, оскільки кількість таких високотехнологічних візків у країні вже зросла втричі порівняно з минулими роками.

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Тотальний нагляд та цільова реклама

Фірмові продуктові візки оснащені цілою системою складних датчиків, серед яких є численні камери, цифрові ваги, сенсорні екрани та надточні системи відстеження геолокації в реальному часі. Розумна машина безперервно фіксує точні координати людини в торговому залі та буквально бомбардує її нав’язливою рекламою і купонами залежно від того, біля яких саме полиць вона зараз стоїть.

Головна мета цієї розробки полягає у збільшенні прибутків корпорацій за допомогою постійного психологічного тиску на споживача через екран пристрою. Навіть просте спливаюче нагадування з питанням про те, чи не забув клієнт щось купити, вже довело свою безжальну ефективність і стабільно збільшує середній розмір кошика на 1%.

«Ця технологія поєднує обчислення безпосередньо на візках із хмарним штучним інтелектом, який був навчений на аналізі понад одного мільярда онлайн-замовлень», — цитують журналісти офіційний пресреліз компанії.

Автори розробки відверто пишаються такими результатами та вважають цей нав’язливий цифровий супровід надзвичайно потужним інструментом для маніпулювання купівельною поведінкою.

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Прихована правда та майбутнє індустрії

Експерти обґрунтовано побоюються, що під маскою інноваційного штучного інтелекту ритейлери насправді можуть використовувати працю низькооплачуваних фрилансерів, які таємно сидять по той бік кожної камери.

Поки мережі супермаркетів продовжують радісно тестувати ці антиутопічні розробки, звичайним людям стає дедалі важче сховатися від тотального нагляду у повсякденному житті.

Нагадаємо, штучний інтелект створив універсальну зброю проти вірусів. Британські вчені вже успішно випробували вакцину на людях.

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