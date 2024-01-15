У 2023 році товарообіг між Китаєм і Росією досяг нового рекорду. Навіть з урахуванням війни, яку РФ розв’язала проти України, між Пекіном та Москвою зміцнюються економічні зв’язки.

Про це пише Business Insider з посиланням на Головне митне управління Китаю.

Як зазначається, товарообіг між двома країнами торік зріс на 26%: з 190 мільярдів доларів до 240 мільярдів доларів. Китай зі свого боку скуповує дешеву російську нафту - еталонна марка Urals наразі торгується зі знижкою в 18 доларів за барель порівняно з Brent.

В той час як РФ імпортує смартфони Xiaomi та Realme. Сталося це після того, як американські та європейські бренди пішли з ринку. Наприклад, компанія Apple.

Експорт з Китаю до Росії торік злетів на 47%, а імпорт - на 13%. Водночас товарообіг між Китаєм та США впав на 12% вперше з 2019 року - до 664 мільярдів доларів.

Нагадаємо, що Сполучені Штати, даючи чіткий сигнал Китаю, виступають проти будь-якого зовнішнього втручання або впливу на майбутні президентські і парламентські вибори на Тайвані.

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