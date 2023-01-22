"Той самий сморчок під ковдрою": Піонтковський назвав дві найважчі апаратні поразки Путіна

Політолог, який перебуває у Вашингтоні, Андрій Піонтковський зазначив, що очільник РФ Володимир Путін вперше за 23 роки у Кремлі зазнав "дві дуже важкі апаратні поразки".

Про це аналітик розповів в ефірі "Еспресо".

"Путін у Пітері мав такий самий вигляд сморчка під пледиком, як під час травневого параду на Красній площі. Він тоді був в шоці після першої великої поразки російської армії та "жесту доброї волі", коли їх викинули від Києва, Чернігова та Сум. Він інакше не міг виглядати", – сказав Піонтковський.

За словами політолога, Путін вперше за свої 23 роки перебування у владі зазнав дві дуже важкі апаратні поразки.

"Перша – вночі з 10 на 11 січня, коли до нього прийшли Шойгу та Герасимов й зажадали негайно звільнити Суровікіна, аби повернути на посаду Герасимова, і Путін скорився", – висловив думку аналітик.

За словами Піонтковського, другою помилкою Путіна стало потурання Пригожину.

"Коли за два дні до Путіна приїхав Пригожин із протилежною вимогою, припинити "програму дискредитації" з боку генштабу "героїчних бійців" Вагнера й випустити офіційну заяву про їхні "подвиги". Після таких двох поразок – це вже не та людина, він вже не сприймається апаратом як фюрер. У кримінальному світі, а зараз ми бачимо у російській політичній військовій верхівці саме кримінальну спільноту, опущений пахан – уже не пахан. А тут пахан та ще й опущений двічі за тиждень. Ба більше, Пригожин лише знахабнів від такого та розгорнув атаку не лише на військове командування, на п***рів у генштабі, а й на зрадників в адміністрації президента", – сказав аналітик.

Зазначимо, що Кремль готує Росію до довгострокової війни в Україні.

Аналітики вважають, що оточення диктатора розуміє, що "фінал Путіна визначений".

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