Той, що вижив: чоловік з інвалідністю 27 годин плавав у морі після цунамі у Тонга

Той, що вижив: чоловік з інвалідністю 27 годин плавав у морі після цунамі у Тонга

Тесля з Тонга провів більше доби у воді після того, як його цунамі віднесло в море.

У Тонга після цунамі вдалося вижити 57-річному чоловіку з інвалідністю. Він провів в океані 27 годин до того, як його врятували.

Історію виживання тонганського теслі з інвалідністю розповідає newsweek.com.

57-річний Лісау Фолау - житель острова Атата був знесений у море під час виверження вулкана Хунга-Хаапай-Хунга-Тонга. Його обидві ноги не функціонують, а через інвалідність чоловік здебільшого працює вдома, займається теслярською справою, працює по господарству.

Того дня він перебував вдома. Його брат попередив його про наближення цунамі, але евакуюватися чоловік не встиг, його будинок залило водою.

За словами Фолау хвиля була заввишки щонайменше 6 метрів або близько 20 футів. Він з племінницею трималися за дерево поки його старший брат шукав того, хто зможе евакуювати їх у безпечне місце.

"Мій старший брат закричав нам, що йде велика хвиля. Я просто обернувся і подивився на хвилю; це була хвиля більша, ніж ті 6 метрів, які зруйнували наш будинок. Коли хвиля наблизилася і вкрила нас, ми з моєю племінницею Елісивою не втрималися, і нас винесло в море", - розповідає Фолау.

Вони плавали у воді, гукаючи одне одного, але було темно, і нічого не було видно. Зрештою чоловік почув, як його кликав його син з берега.

"Правда в тому, що жоден син не може покинути свого батька. Я мовчав, тому що, якби я йому відповів, він би вскочив у воду і спробував би мене врятувати. Але я розумів, що він може загинути, а так, загину лише я", - розповідає чоловік.

Чоловік продовжував плавати і шукати щось, за що можна схопитися, щоб вижити. Він натрапив на шматок деревини і вхопився за неї.

Так минуло багато годин.

"Найстрашнішим був момент, коли хвилі забрали мене з землі в море. Поки я безпорадно хлюпався, думав про дві речі: по-перше, я все ще вірив у Бога. А по-друге, я думав про те, що зараз у думках у членів моєї сім'ї: "Можливо, він помер?", - згадує чоловік.

Вранці близько 7 години ранку він побачив патрульний катер поліції, який прямував повз, і почав махати одежиною, щоб його помітили, але його не побачили, тож катер поїхав далі.

Чоловік вирішив спробувати доплисти до острова Полоа. Близько 6 вечора він доплив до місця призначення, здолавши 7,5 км.

Там він побачив авто, водій якого довіз його до його села.

"Це була манна Божа для мене та моєї сім'ї, настільки несподівано, що я вижив після того, як мене змило, проплив і пережив небезпеки, з якими зіткнувся", — сказав Фолау.

Після таких пригод чоловіка місцеві стали називати Акваменом.

На острові де живе Фолау проживає близько 70 людей, багато хто з них сховався від стихії в мормонській церкві. Майже всі будинки стихія зруйнувала, але, на щастя, жоден місцевий мешканець не загинув.

Від Атати майже нічого не залишилося – як і багатьох інших островів архіпелагу. Жертвами стихії стали щонайменше троє людей, серед яких британка, яка намагалася врятувати від цунамі своїх собак.

Нагадаємо, що на Мадагаскарі міністр внутрішніх справ врятувався після авіатрощі над морем.

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