Депутат від партії “Единая Россия” був розлючений через те, що дружина не займається хатньою роботою через зламану руку.

Московський муніципальний депутат від партії “Единая Россия” Валерій Дьомін жорстоко побив свою дружину. Анастасія Дьоміна, яка також є депутаткою від тієї ж путінської партії, потрапила до лікарні із забоями.

Про це повідомив російський Telegram-канал Baza з посиланням на постраждалу від домашнього насильства жінку.

За її словами, Дьомін, який нещодавно їздив у зону бойових дій і повернувся додому, був дуже розсерджений через те, що дружина майже не займається роботою вдома через зламану руку, і накинувся на неї.

Поліцейським, які відреагували на заяву, Анастасія розповіла, що з чоловіком-”єдиноросом” у них давній розлад, щоправда, не політичний, а особистий. Мовляв, у Дьоміна є коханка, і причина його зриву в тому, що “дружина йому набридла”.

У результаті після бійки чоловік пішов із дому, а жінка поїхала до лікарні.

Нагадаємо, незадовго до нового 2024 року російський депутат і соратник президента Володимира Путіна був знайдений мертвим після падіння з третього поверху свого будинку.

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