Трагедія на авторалі у Литві: перегони закінчилися страшною аварією (відео)

Останній етап чемпіонату Литви з авторалі в Утені, попри всі заходи безпеки, закінчився трагічною аварією, в якій одна людина загинула, ще 14 отримали травми різного ступеня важкості.

Про це пише LRT.

Причиною аварії, що сталася увечері п'ятниці, 27 вересня могла стати помилка екіпажу з Латвії. За словами свідків, перегоновий автомобіль Ford Focus не помітив крутого повороту і влетів у натовп глядачів.

Щоб позначити місце повороту на перегоновій трасі, організатори встановили там загородження з тюків соломи, на які прикріпили знак повороту. Проте автомобілі, які проходили цю ділянку раніше за винуватця ДТП, знесли їх разом із покажчиком. Тому латвійський екіпаж, який не був детально знайомий із трасою, пропустив поворот і вилетів з дороги.

Начальник відділу зв'язку Головного комісаріату поліції Утенського повіту Аста Шумінієне в суботу повідомила журналістам, що шестеро постраждалих із тяжкими травмами госпіталізовано, ще 8 осіб проходять лікування амбулаторно.

За даними поліції, загиблому чоловікові було 22 роки. Серед постраждалих є підліток 2008 року народження. Вік інших поранених від 18 до 69 років, серед них один іноземець.

Колегія спортивних комісарів після аварії вирішила зупинити проведення змагань, щоб сприяти розслідуванню трагічної події.

Vakar vakarā Lietuvas pilsētā Utenā ""Samsonas Rally Utena 2024" posma laikā avarējusi Latvijas sportistu ekipāža un ietriekusies skatītājos.

Aculiecinieki stāsta, ka iepriekšējās mašīna notrieca siena ruļļus ar… pic.twitter.com/ieXFiMHiFY — BreakingLV (@breakinglv) September 28, 2024

Нагадаємо, 28 вересня, на трасі Київ-Ковель-Ягодин сталася смертельна ДТП за участю автоцистерни. Від одержаних травм на місці загинув поліцейський.

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