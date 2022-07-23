Трагедія на вечірці: в Ізраїлі чоловіка засмоктало в глибоку яму в басейні

Святкування дня народження закінчилося трагедією.
В Ізраїлі, під час святкування дня народження, раптово провалилося дно басейну, і двох чоловіків засмоктало у вирву, один із них загинув.
Про це повідомляє BBC.
Інцидент стався на орендованій віллі у місті Кармі-Йосеф, за 40 км від Тель-Авіва.
Дно басейну, біля якого проходило святкування, раптово провалилося, і двох людей засмоктало у величезну вирву.
34-річного чоловіка вдалося дістати одразу, він отримав невеликі травми та був госпіталізований. Тіло іншого 32-річного чоловіка знайшли лише за чотири години на глибині 13 метрів, оскільки рятувальна операція ускладнювалася можливим вторинним обвалом.
"Рівень води раптово почав знижуватись, і двох чоловіків, що були неподалік, затягло у величезну вирву", - розповіла ізраїльському каналу 12 News одна з очевидців.
Власників вілли – 60-річне подружжя, заарештували за підозрою у заподіянні смерті через необережність.
За даними місцевих ЗМІ, басейн побудували без відповідного дозволу на ділянці, де були проблеми з інфраструктурою.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині на рапсовому полі знайшли тіло дитини (фото).
Читайте також:
- Зірку стрічки "Елвіс" знайшли мертвою у власній квартирі
- Ще одна загадкова смерть: у Москві знайшли застреленим генерал-майора ФСБ у відставці
- Обгоріло обличчя і дихальні шляхи, уламки в черепі: лікарі розповіли про стан потерпілого у Вінниці хлопчика