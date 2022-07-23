Трагедія на вечірці: в Ізраїлі чоловіка засмоктало в глибоку яму в басейні

В Ізраїлі, під час святкування дня народження, раптово провалилося дно басейну, і двох чоловіків засмоктало у вирву, один із них загинув.

Про це повідомляє BBC.

Інцидент стався на орендованій віллі у місті Кармі-Йосеф, за 40 км від Тель-Авіва.

Дно басейну, біля якого проходило святкування, раптово провалилося, і двох людей засмоктало у величезну вирву.

34-річного чоловіка вдалося дістати одразу, він отримав невеликі травми та був госпіталізований. Тіло іншого 32-річного чоловіка знайшли лише за чотири години на глибині 13 метрів, оскільки рятувальна операція ускладнювалася можливим вторинним обвалом.

"Рівень води раптово почав знижуватись, і двох чоловіків, що були неподалік, затягло у величезну вирву", - розповіла ізраїльському каналу 12 News одна з очевидців.

Власників вілли – 60-річне подружжя, заарештували за підозрою у заподіянні смерті через необережність.

За даними місцевих ЗМІ, басейн побудували без відповідного дозволу на ділянці, де були проблеми з інфраструктурою.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині на рапсовому полі знайшли тіло дитини (фото).

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