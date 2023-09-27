Трагедія на весіллі в Іраку: у пожежі загинули понад 100 людей (фото, відео)

Пожежа виникла у великому залі для святкувань після запалювання феєрверка.

На весіллі в Іраку спалахнула пожежа, яка охопила весь зал для святкувань. Внаслідок цього загинули понад 100 людей, серед яких і наречені, ще 150 зазнали поранень.

Про це повідомляють Al Arabiya та Reuters.

Вогонь спалахнув у будівлі для святкувань в районі Хамданія у провінції Ніневія. За словами заступника губернатора провінції Хасан аль-Аллака, підтверджено загибель 113 людей та поранення 150 осіб. Згодом ЗМІ повідомили, що пара наречених теж загинула на власному весіллі разом із гостями.

Пожежа на весіллі в Іраку / Фото з соцмережі Х

Причина пожежі на весіллі в Іраку

Пожежа зайнялася у великому залі для святкувань після запалювання феєрверка у закритому приміщенні. Очевидці розповіли, що будівля загорілася близько 22:45 за місцевим часом, коли на місці перебували сотні людей. Повідомляється, що будівля була зведена з легкозаймистих матеріалів і саме тому так швидко обвалилася.

"Ми бачили, як вогонь пульсував, виходячи із залу. Це ті, кому вдалося вибратися, ті, хто не застрягли. Навіть ті, хто вибрався, були поламані", – розповів про пережите 34-річний Імад Йохана.

Пожежа на весіллі в Іраку / Фото з соцмережі Х

Пожежа на весіллі в Іраку / Фото з соцмережі Х

Пожежа на весіллі в Іраку / Фото з соцмережі Х

Молодята на весіллі в Іраку / Фото: Kurdistan24

На місце трагедії прибула велика кількість машин швидкої допомоги з медичними бригадами.

За даними Організації Червоного півмісяця Іраку, протягом ночі кількість постраждалих у пожежі перевищила позначку 450 осіб. Там не уточнили, скільки з них загинули, а скільки перебувають у лікарні.

Пожежа на весіллі в Іраку: загинули наречені та ще понад 100 людей

До слова, 25 вересня під Степанакертом у Карабаху пролунав сильний вибух на АЗС та спалахнула пожежа. Загинули 20 людей, ще сотні зазнали поранень.

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