Трагедія на золотій копальні в ПАР: сотні шахтарів у пастці, 109 вже загинули

Рятувальні операції на копальні Буффелсфонтейн у північно-західній провінції країни почалися після того, як громадські організації повідомили про численні смерті через голод і зневоднення.

На покинутій золотій копальні в Південній Африці сталась масштабна трагедія: щонайменше 109 нелегальних шахтарів загинули, а сотні залишаються під землею, боячись репресій. Влада країни, замість організації допомоги, припинила постачання їжі та води, намагаючись змусити шахтарів вийти, що викликало різку критику громадськості.

Про це пише CNN.

Рятувальні операції на копальні Буффелсфонтейн у північно-західній провінції країни почалися після того, як громадські організації повідомили про численні смерті через голод і зневоднення. Уряд ПАР намагався “викурити” нелегалів, заявляючи, що вони є злочинцями. Міністр Хумбудзо Нцавхені наголосила: “Ми не відправляємо допомогу злочинцям. Їх треба карати”.

Однак представники правозахисних організацій, такі як “Об’єднання постраждалих від гірничодобувної промисловості громад” (MACUA), стверджують, що людей просто залишили помирати. Глибина шахти сягає 2,5 кілометра, а тунелі утворюють справжній лабіринт, де легко загубитися. Активісти повідомляють, що шахтарі не мають сил, щоб здійснити небезпечний перехід до іншої шахти.

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На місці вже виявлено 51 тіло та врятовано 106 людей. Проте залишається невідомим, скільки ще осіб перебувають у пастці під землею. За різними оцінками, це може бути від 500 до 4000 людей.

У листопаді суд ПАР зобов’язав владу відновити постачання їжі та води шахтарям, однак цей наказ не виконувався належним чином. Комісія з прав людини ПАР розслідує дії поліції, яка припинила постачання життєво необхідних ресурсів.

Проблема нелегального видобутку золота в ПАР залишається серйозною: за оцінками, у країні діє до 100 000 нелегальних старателів, які продають видобуте золото на чорному ринку.

Нагадаємо, що шахта з видобутку коксівного вугілля в Покровську на сході України зупинила роботу. Це сталося через наближення російських військ.