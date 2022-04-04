Трагедія у Бучі: 5 квітня відбудеться засідання Радбезу щодо виключення РФ із правозахисної Ради ООН

Посол США в ООН назвала участь Росії в Раді з прав людини ООН фарсом.

Постійна представниця Великобританії при ООН Барбара Вудворд повідомила, що завтра, 5 квітня, відбудеться засідання Радбезу ООН щодо злочинів окупантів у Бучі.

Раніше міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс закликала виключити Російську Федерацію із Ради ООН з прав людини.

"З огляду на вагомі докази військових злочинів, у тому числі повідомлення про масові поховання та жахливу бійню в Бучі, Росія не може залишатися членом Ради ООН з прав людини", – написала вона у Twitter.

Як повідомляє агентство Reuters, Сполучені Штати також попросять Генасамблею ООН відсторонити Росію від Ради ООН з прав людини через жорстокі вбивства мирних жителів Київської області. Про це заявила у понеділок, 4 квітня, пані посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

"Участь Росії в Раді з прав людини - це фарс. І це неправильно, тому ми вважаємо, що настав час Генеральної Асамблеї ООН проголосувати за їхнє видалення", - сказала американська дипломатка. Та додала, що хоче голосування цього тижня.

Нагадаємо, у понеділок, 4 квітня, президент України Володимир Зеленський відвідав звільнені від російських окупантів населені пункти Буча, Ірпінь та Стоянка, що біля Києва. В цих населених пунктах російські окупанти здійснювали геноцид українців. Вони грабували оселі мирних жителів, а самих людей викрадали, катували, знущалися, вбивали. Населені пункти зазнали значних руйнувань від артилерійських обстрілів та авіударів.

Читайте також: