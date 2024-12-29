Трагедія у Південній Кореї: літак розбився і згорів, понад 170 загиблих

Унаслідок авіакатастрофи в Південній Кореї загинули 179 людей. Двох вдалося врятувати. Літак розбився під час аварійного приземлення в міжнародному аеропорту "Муан".

Про це повідомляє The Guardian.

Під час приземлення літак зійшов зі злітно-посадкової смуги, врізався у стіну та спалахнув. Спочатку повідомлялося про 28 загиблих. Кількість жертв збільшувалась дуже швидко.

Вижили двоє членів екіпажу — чоловік і жінка — які перебували у хвостовій частині літака у момент авіакатастрофи.

Фото: Associated Press

Відомо, що більшість пасажирів — громадяни Південної Кореї, ще двоє — громадяни Таїланду. Пожежники розпочали рятувальну операцію одразу після інциденту.

Рейс Boeing 737-800, який виконує авіакомпанія Jeju Air, прилетів до аеропорту "Муан" з Бангкока (Таїланд).

Фото: Associated Press

Літак майже повністю знищений вибухом. Розпізнати можна лише його хвіст. Пожежна служба припускає, що причинами аварії можуть бути зіткнення з птахом і погана погода, але це поки що зʼясовують.

Jeju Air — найпопулярніша бюджетна авіакомпанія Південної Кореї, яка виконує рейси в десятки пунктів призначення по всій Азії. Генеральний директор авіакомпанії Jeju Air публічно вибачився перед родинами жертв катастрофи. Виробник літаків Boeing також висловив свої співчуття та заявив, що підтримує зв’язок із південнокорейською авіакомпанією Jeju Air після смертельної катастрофи.

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