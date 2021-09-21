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Трагедія в університеті Пермі: стрілець відкрив вогонь ще на вулиці, поціливши у випадкового водія

Трагедія в університеті Пермі: стрілець відкрив вогонь ще на вулиці, поціливши у випадкового водія

Associated Press

Потім він пішов до навчального закладу.

У російській Пермі нападник Тимур Бекмансуров почав стріляти ще на вулиці.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Зазначається, що поруч з університетом він вистрілив у водія автівки, що проїжджала повз. Потім він пішов до будівлі Пермського університету.

Нагадаємо:

  • 20 вересня в російській Пермі невідомий відкрив стрілянину в державному національному дослідницькому університеті. Студенти від переляку барикадувалися в аудиторіях і вистрибували з вікон.
  • Внаслідок стрілянини загинули 6 людей, ще 24 отримали поранення. Камера спостереження зафіксувала, як він заходить до одного з університетських корпусів, де провчився десять днів. З рушниці він випустив три десятки набоїв, а в одній з аудиторій добив пораненого.
  • Самого стрільця поранив під час затримання молодший лейтенант Калінін, який неподалік оформлював ДТП.
  • Спершу повідомляли, що вбивця помер у кареті "швидкої", але потім слідчий комітет заявив: стрілець в реанімації.
  •  У Слідчому комітеті РФ заявили, що молодику загрожує довічне ув’язнення.

Новини світу: росіянину, який влаштував стрілянину в університеті, загрожує довічне ув'язнення

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