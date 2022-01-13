Трагічна помилка: біля Йордану побратим застрелив двох молодих офіцерів Ізраїлю

Обставини події з'ясовуються.

Двоє ізраїльських офіцерів були помилково вбиті під час патрулювання біля бази у районі долини річки Йордан.

Про це повідомляє пресслужба Армії оборони Ізраїлю.

Зазначається, що інцидент стався після навчань, коли офіцери помітили підозрілу особу та намагалися затримати її й вистрілили у повітря.

Проте, за попередніми даними, один із бійців підрозділу помилково подумав, що на базу напали терористи і ведуть вогонь у його бік, після чого вистрілив у відповідь.

На місце викликали медиків, яким, попри надані реанімаційні заходи, не вдалося врятувати чоловіків. Майори Ітамар Ельхарар та Офек Аарон, які обіймали посаду командирів рот, загинули від отриманих поранень на місці.

Військові повідомили, що обставини події ще будуть з’ясовуватися, і висловили співчуття родинам загиблих.

Прем'єр-міністр Ізраїлю висловив співчуття сім'ям загиблих, заявивши, що їхню смерть "оплакує вся нація".

Two Israeli commando officers were killed near their base in the West Bank, after they were misidentified and shot by a fellow soldier.https://t.co/sLMs5dWRIF — Haaretz.com (@haaretzcom) January 13, 2022

За інформацією ЗМІ, 28-річний Офек Аарон збирався одружитися за кілька тижнів, у 26-річного Ітамара Ельхарара залишилася молода дружина.