Трагедія біля острова Крит: загинули 18 людей

Мігранти загинули дорогою до Греції / © Associated Press

Реклама

Берегова охорона Греції вилучила тіла 17 мігрантів із напівзатонулого човна біля острова Крит, а також двох людей, що вижили.

Про це пише видання NYT.

Кількість жертв є найбільшою від часів затоплення рибальського траулера «Адріана» біля південної Греції в червні 2023 року, в якому загинули сотні людей.

Реклама

Поки що незрозуміло, що стало причиною затоплення човна.

Представниця міністерства відмовилася коментувати повідомлення державних ЗМІ про те, що мігранти померли від переохолодження, а не від утоплення — звичайної причини смерті в таких аваріях. Вона додала, що визначити походження мігрантів може бути важко.

Трагедія сталася на тлі ширшого посилення позиції Греції щодо міграції. Консервативний уряд країни заморозив розгляд заяв про надання притулку протягом літа після сплеску кількості прибулих на Крит з Лівії, коли 2000 осіб прибули на острів у перший тиждень липня. Потім у вересні було прийнято закон, який передбачає тюремне ув’язнення для шукачів притулку, які залишаються в країні після відхилення їхніх заяв.

Міністр міграції Греції Танос Плевріс заявив минулого тижня, що кількість прибульців на Крит маршрутом з Лівії скоротилася, але останніми днями цифри знову почали зростати.

Реклама

Нагадаємо, біля узбережжя грецького острова Лесбос з турецького риболовецького судна обстріляли катер берегової охорони. Вогонь по грецькому судну відкрили контрабандисти, які перевозили нелегальних мігрантів.