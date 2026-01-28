Трагедія дорогою на футбол: у Румунії розбився мікроавтобус із фанатами (фото)

Місце ДТП з футбольними уболівальниками в Румунії / © скриншот з відео

Страшна ДТП в Румунії забрала життя сімох уболівальників грецького футбольного клубу ПАОК. Мікроавтобус із фанатами, що прямували на матч до Франції, на повній швидкості врізався у вантажівку.

Про це повідомляє skai.gr.

Шокуювальна аварія з великою кількістю жертв сталася в румунському повіті Тімішоара. Внаслідок ДТП загинули семеро людей, ще троє дістали поранення. Усі вони були вболівальниками ПАОКа. Мікроавтобус, який вирушив із Греції до Франції на матч ПАОК — «Ліон», зіткнувся з автоцистерною.

Як підтвердили у грецькому посольстві в Бухаресті, семеро загиблих — фанати ПАОКа, що подорожували туристичним мікроавтобусом. Трагедія сталася в результаті лобового зіткнення в селі Лугож поблизу Тімішоари.

Близько 17:00 до місця аварії виїхала група працівників посольства. Відстань від Бухареста до місця трагедії долається автодорогою приблизно за сім годин.

Подробиці про ДТП з футбольними фанатами

За попередньою інформацією, мікроавтобус з уболівальниками ПАОКа стартував із Салонік. Троє загиблих віком 25 — 27 років були родом з Александрії-Іматії, ще один — із Пієрії.

Міністерство закордонних справ Греції від перших хвилин після отримання інформації про трагедію перебуває у постійному контакті з румунськими органами влади. Як зазначають у відомстві, «персонал грецького посольства в Бухаресті негайно вирушає на місце події для оперативного оформлення всіх необхідних процедур і контролю стану поранених».

ДТП сталася о 13:05 на трасі DN6 — E70 — одному з ключових автошляхів регіону. Судячи з відео, що з’явилися у відкритому доступі, мікроавтобус пішов на обгін, однак не встиг повернутися у свою смугу, зіткнувся з автоцистерною, а потім — лоб у лоб із вантажівкою, що рухалася назустріч. Повідомляється, що автоцистерна перевозила етиловий спирт, але вибуху не сталося, що допомогло уникнути ще більшої кількості жертв.

ДТП в Румунії з футбольними уболівальниками (5 фото) © скриншот з відео © скриншот з відео © скриншот з відео © скриншот з відео © скриншот з відео

За інформацією місцевих ЗМІ, у ДТП були залучені чотири транспортні засоби: вантажівка, мікроавтобус і два легкові авто. Поліція повністю перекрила рух, а місце події нагадувало зону бойових дій.

Румунські медіа називають цю ділянку траси «дорогою смерті» через велику кількість аварій.

«Обгін був надзвичайно небезпечним. Водій зрозумів, що вантажівка рухається назустріч, спробував повернутися у свою смугу, але зіткнувся з нею і його відкинуло просто на іншу машину. Я бачив лише одного чоловіка, який вийшов з авто на ногах. Решта постраждалих лежали на дорозі та в полі… їхній стан був украй тяжкий», — розповів один із очевидців аварії.

Повідомлення поліції та пожежної служби

«27 січня 2026 року дорожні поліцейські міста Луґож були поінформовані про ДТП на національній дорозі DN6. На місці з’ясували, що 29-річний водій мікроавтобуса, рухаючись з Карансебеша до Луґожа, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся лоб у лоб із вантажівкою (TIR). Унаслідок аварії загинули 7 осіб — водій і шість пасажирів, ще троє пасажирів дістали травми. Усі пасажири мікроавтобуса — чоловіки», — повідомили в регіональній поліції.

У пожежній службі Румунії повідомили, що до підтвердження сьомої жертви на місце аварії були скеровані рятувальні підрозділи, спецтехніка для деблокування, пожежні автомобілі та медичні бригади. На той момент шістьох людей було констатовано загиблими, ще двоє отримували медичну допомогу.

Реакція мера Салонік

Мер Салонік Стеліос Ангелудіс висловив співчуття родинам загиблих.

«У Салоніках сьогодні ожили кошмарні спогади 4 жовтня 1999 року. Наші думки — з уболівальниками ПАОКа, які загинули в Румунії дорогою на виїзний матч улюбленої команди», — наголосив він, побажавши постраждалим швидкого одужання.

До слова, 25 січня на Закарпатті, між Перечином та Зарічово, через ожеледицю перекинувся мікроавтобус Mercedes Sprinter з дітьми з Києва, які їхали на відпочинок. Шестеро дітей і жінка отримали травми різного ступеня важкості; одного хлопчика госпіталізували до Мукачева, інших — до Ужгорода.