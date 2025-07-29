Трагедія на Дунаї: перекинувся човен із туристами, є загиблі

Дунай / © Pixabay

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У Румунії в затоці Мусура поблизу Суліни на ділянці, де Дунай впадає в Чорне море, сталася серйозна аварія. Перекинулося туристичне судно з 14 пасажирами на борту. Внаслідок інциденту загинули четверо людей.

Про це повідомляє Adevarul.ro.

Інцидент у дельті Дунаю стався під час штормової погоди. Його було зафіксовано після дзвінка на екстрену лінію 112.

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«Було повідомлено, що в районі затоки Мусура, на відгалуженні Суліна, перекинувся човен із 13 людьми на борту. За попередніми даними, шестеро пасажирів були у рятувальних жилетах і змогли дістатися до берега, ще четверо перебувають у стані клінічної смерті — їх оглядають медики», — поінформували спершу в Інспектораті з надзвичайних ситуацій (ІНС).

Почалася рятувальна операція з пошуками інших можливих жертв. До місця трагедії були скеровані підрозділи ІНС Тулча, Берегова охорона, служба порятунку, бригади швидкої медичної допомоги, Капітанія порту Тулча та Транспортна поліція.

«До пошуків долучилися й місцеві жителі на власних човнах», — зазначили рятувальники.

Більшість туристів мали рятувальні жилети, що допомогло хвилям віднести їх до берега. Шестеро змогли самостійно дістатися суші. Четверо постраждалих перебували у критичному стані — зупинка серця та дихання. Їх оперативно доправили на берег морськими «швидкими» для проведення реанімації.

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На місце події прибула прикордонна поліція, яка долучилася до пошуково-рятувальних заходів. Також працювали три карети швидкої допомоги та рятувальні катери.

Пізніше в ІНС повіту Тулча повідомили, що 10 людей, які перебували на човні, доправили для обстеження до лікарні швидкої допомоги в Суліні. Четверо постраждалих померли — це троє дорослих та одна дитина.

«Пошуково-рятувальні роботи призупинено — усіх людей з човна вдалося знайти», — йдеться в офіційному повідомленні.

Нагадаємо, раніше у липні у В’єтнамі під час шторму перекинувся туристичний човен із 48 людьми на борту. Загинули майже 40 із них.

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