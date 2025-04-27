Трагедія на фестивалі у Ванкувері: поліція розкрила нові подробиці

Наслідки наїзду / © Фото очевидців

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У Ванкувері під час вуличного фестивалю Lapu Lapu Day автомобіль збив натовп, у результаті чого кілька осіб загинули. За попередніми даними, цей інцидент не має ознак терористичного акту.

Про це повідомили в поліції Ванкувера.

«На даний момент ми впевнені, що цей інцидент не був актом тероризму», — йдеться в повідомленні.

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Окрім того, у поліції повідомили, що наразі відомо, що внаслідок інциденту загинули дев’ять осіб.

«На цей момент ми можемо підтвердити, що дев’ять осіб загинули після того, як чоловік в’їхав у натовп на фестивалі Лапу-Лапу вночі. Наші думки з усіма, кого торкнулася ця трагічна подія.», — йдеться у повідомленні.

День Лапу-Лапу — це важливе святкування на Філіппінах, яке було офіційно визнано Британською Колумбією два роки тому. Свято присвячене Лапу-Лапу, корінному герою, який у 16 столітті виступав проти іспанської колонізації.

Нагадаємо, у Ванкувері, 26 квітня, ввечері автомобіль в’їхав у натовп, водій був затриманий. Мотиви інциденту поки що не розкриті.