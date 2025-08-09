Трагедія на кінних змаганнях: вершниця померла після жахливого падіння

За місяцьдо трагедії Сара Йорк та її кінь здобули разом перемогу в інших змаганнях

На кінних змаганнях Aston-le-Walls у Нортгемптонширі сталася страшна трагедія. У п’ятницю, 8 серпня, 37-річна британська вершниця Сара Йорк, яка була вчителькою початкових класів та матір’ю семирічної дівчинки, загинула внаслідок падіння під час змагань.

Про це повідомляє Daily Mail.

Фатальний бар’єр

Жахливий інцидент стався на третьому бар’єрі під час змагань з конкуру — однієї з трьох дисциплін кінного спорту. Попри те, що медична допомога була надана вершниці негайно, отримані нею травми виявились несумісними з життям.

«На жаль, її не вдалося врятувати», — йдеться в заяві британської федерації кінного спорту British Eventing.

Згідно з офіційним повідомленням, кінь Сари, MGH HERA, був оглянутий ветеринарами та відведений до стайні. Жодного ушкодження тварина не отримала.

Сара Йорк разом зі своїм семирічним конем вперше виступала у класі BE100. Лише місяць тому вони здобули перемогу у змаганнях класом нижче. Триденні кінні змагання в Aston-le-Walls було скасовано після трагічного інциденту.

Трагедія, що сколихнула світ кінного спорту

Виконавча директорка British Eventing Розі Вільямс висловила глибокі співчуття родині та друзям загиблої.

«Від імені всіх членів British Eventing я хочу висловити наші найглибші співчуття родині та друзям Сари. Думки всієї спільноти кінного спорту з ними в цей неймовірно важкий час», — зазначила вона.

Федерація також закликала членів спільноти підтримати один одного, адже «це надзвичайно важкий момент для всієї спільноти кінного спорту». Організація пообіцяла провести повне офіційне розслідування обставин трагедії. У заяві також зазначається, що «через повагу до приватності родини в цей дуже сумний час, подальші деталі не будуть розголошуватися».

