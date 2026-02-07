Трагедія на очах у натовпу: лижник-екстремал загинув на "чорній" трасі

В Каліфорнії на очах у туристів на підйомнику, загинув лижник

Реклама

Невідомий чоловік загинув у четвер, 5 лютого, на гірськолижному курорті Маммот-Маунтін після фатального падіння на складній трасі Dropout 2, що сталося на очах у пасажирів канатної дороги.

Про трагічний інцидент та серію смертей на цьому курорті повідомляє видання LA Times.

Фатальне падіння та реакція рятувальників

Трагедія трапилася на одній із найкрутіших маркованих трас, що спускається з вершини хребта. За словами очевидців у соцмережах, лижник впав на зледенілій ділянці, втратив лижі та, ймовірно, знепритомнів від удару. Він безконтрольно ковзав головою вперед сотні метрів, залишаючи на снігу кривавий слід, поки його товариш марно намагався наздогнати й зупинити тіло.

Реклама

Лижний патруль прибув до постраждалого вже за чотири хвилини: чоловік був без свідомості та не реагував на подразники. Попри негайну евакуацію та реанімаційні заходи, медики лікарні Маммот констатували смерть. Особу загиблого поки що не розголошують, оскільки триває сповіщення родичів.

Чорна смуга курорту

Цей випадок став четвертою смертю на Маммот-Маунтін у поточному сезоні, який відзначився аномальними снігопадами. Раніше тут загинули 71-річний ветеран лижного спорту, якого знайшли у глибокому снігу на Різдво, 30-річний патрульний, якого накрило лавиною під час розчищення схилів, та сноубордист-початківець.

Окрім смертельних випадків, курорт переслідують й інші нещастя: минулими вихідними 12-річна дівчинка зірвалася з підйомника. На щастя, вона дивом вижила, відбувшись лише забоями, хоча й впала повз рятувальну сітку, яку намагалися розтягнути працівники та очевидці. Адміністрація курорту відмовляється коментувати статистику смертності, зазначаючи лише про сотні тисяч відвідувачів.

Нагадаємо, сильна негода та критична лавинна небезпека паралізували рух у Французьких Альпах. Кілька сотень автомобілів застрягли на дорогах, що ведуть до популярних гірськолижних курортів, а їхні водії та пасажири були змушені ночувати у спортивних залах міста Мутьє в регіоні Савойя.