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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Трагедія на озері: шестеро загиблих і двоє зниклих після перекидання човна

Під час прогулянки озером перекинувся човен із пасажирами. Шестеро людей загинули, двоє зникли безвісти. Причиною трагедії могли стати сильні хвилі.

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Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Човни на озері Тахо в Каліфорнії

Човни на озері Тахо в Каліфорнії. / © AP

На озері Тахо в американському штаті Каліфорнія перекинувся моторний човен: щонайменше шість осіб загинули, ще двоє вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомили в офісі шерифа округу Ель-Дорадо, передає The Guardian.

За попередніми даними берегової охорони, 27-футове судно потрапило під велику хвилю неподалік державного парку DL Bliss, після чого перекинулося. Інцидент стався у суботу вдень. Двоє пасажирів вижили та були госпіталізовані.

Рятувальні служби продовжують пошуки зниклих. У неділю вранці до операції мають повернутися пошукові та водолазні групи. Імена загиблих наразі не розголошують — чекають підтвердження від родичів.

За словами місцевих жителів, того дня над озером дув сильний вітер, який спричинив хвилювання на воді.

“Це був дуже, дуже трагічний день на озері Тахо”, — сказав капітан човна Джобі Чефалу в коментарі South Tahoe News.

Раніше ТСН.ua розповідав про жахливу трагедію, яка сталась в бразильському місті Ріу-Верде-де-Мату-Гросу. Дворічний хлопчик випадково застрелив свою 27-річну матір.

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