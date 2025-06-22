Трагедія на озері: шестеро загиблих і двоє зниклих після перекидання човна

Човни на озері Тахо в Каліфорнії. / © AP

Реклама

На озері Тахо в американському штаті Каліфорнія перекинувся моторний човен: щонайменше шість осіб загинули, ще двоє вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомили в офісі шерифа округу Ель-Дорадо, передає The Guardian.

За попередніми даними берегової охорони, 27-футове судно потрапило під велику хвилю неподалік державного парку DL Bliss, після чого перекинулося. Інцидент стався у суботу вдень. Двоє пасажирів вижили та були госпіталізовані.

Реклама

Рятувальні служби продовжують пошуки зниклих. У неділю вранці до операції мають повернутися пошукові та водолазні групи. Імена загиблих наразі не розголошують — чекають підтвердження від родичів.

За словами місцевих жителів, того дня над озером дув сильний вітер, який спричинив хвилювання на воді.

“Це був дуже, дуже трагічний день на озері Тахо”, — сказав капітан човна Джобі Чефалу в коментарі South Tahoe News.

Раніше ТСН.ua розповідав про жахливу трагедію, яка сталась в бразильському місті Ріу-Верде-де-Мату-Гросу. Дворічний хлопчик випадково застрелив свою 27-річну матір.

Реклама