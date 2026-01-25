36-річний чоловік замерз біля дому — його знайшли лише завдяки дзвінку з-за кордону / © Pexels

У польському Підкарпатті 36-річний чоловік загинув від переохолодження всього за кілька десятків метрів від власного тому, а виявив його сусід по камерах відеоспостереження, який у цей момент перебував за тисячі кілометрів — у Великій Британії.

Деталі історії пише Fakt.

36-річний поляк на ім’я Гжегож замерз на смерть лише за кілька десятків метрів від будинку своєї родини. Місцеві кажуть, що він повертався додому, але що саме сталося, невідомо.

«Можливо, він знепритомнів? Можливо, йому раптово стало погано?» — кажуть селяни. Нам відомо лише те, що він упав у сніг біля свого будинку. І ніхто його годинами не помічав.

Трагедія могла б залишитися непоміченою, якби не пильність польського заробітчанина, який мешкає у Великій Британії. Поляк переглядав записи з камер спостереження та побачив тіло, що лежало на снігу. Він негайно повідомив своїх родичів у Польщі. Але було вже пізно.

Лікар, якого викликали на місце події, констатував смерть чоловіка. Попередньою причиною смерті стало переохолодження.

