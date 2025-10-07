Трагедія на полігоні бундесверу: парашутистка втратила ногу під час навчань

Військові навчання / Архівне фото / © Facebook / Командування об'єднаних сил ЗС України

Тяжкий нещасний випадок стався під час армійських навчань Grüner Komet («Зелена комета») у німецькій землі Саксонія-Ангальт. У Навчальному центрі сухопутних військ у Гарделегені військовослужбовиця бундесверу дістала тяжкі травми, що призвели до ампутації кінцівки.

Про це повідомило видання Bild.

Вона була затиснута між двома бойовими машинами, коли ті зіткнулися на полігоні. Інцидент стався понад тиждень тому, 26 вересня, але повідомили про нього лише в жовтні. Крім того, ще троє військовослужбовців зазнали легких поранень у цьому інциденті.

Зіткнення бронемашин Mungo і Widder

Інцидент стався під час закінчення польових маневрів, коли військові відпрацьовували сценарії оборони та штурму окопів противника. У навчаннях брали участь близько тисячі солдатів.

За даними командування, 28-річна військовослужбовиця з парашутно-десантного полку стояла між двома бронемашинами, коли одна з них — бронеавтомобіль Mungo — зіткнулася з транспортером Widder.

Жінка дістала тяжкі травми. Її негайно доправили гелікоптером до університетської клініки Магдебурга, де медики були змушені ампутувати одну ногу. Другу кінцівку вдалося врятувати.

Представник військової частини повідомив, що наразі постраждала вийшла з критичного стану, і лікарі вже почали планувати її реабілітацію.

Небезпечна статистика полігону

Це вже не перший серйозний інцидент, який стався на полігоні в Гарделегені, де проходять навчання бундесверу та партнерів по НАТО.

У квітні цього року, як пише Volksstimme, тут під час військових навчань «Бастіон Лева» загинув 21-річний нідерландський солдат внаслідок аварії за участю бойової машини.

У лютому 2023 року видання Focus Online повідомляло, що на цьому ж навчальному полігоні внаслідк зіткнення двох бойових машин Puma було поранено дванадцять військовослужбовців, одного із яких — тяжко.

Військова поліція розпочала розслідування, щоб встановити точні причини та обставини зіткнення, яке призвело до тяжкої травми парашутистки.

Нагадаємо, Німеччина нарощує армію через загрозу з боку Росії. Країні потрібно до 60 тисяч додаткових солдатів для виконання вимог НАТО, щоб протистояти російській армії.