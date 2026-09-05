Трагедія під час авіашоу: винищувач впав та вибухнув на очах у тисяч глядачів

Грецький винищувач RF-4E Phantom II. Автор Adrian Pingston Суспільне надбання / © wikimedia.org

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У суботу вдень, 5 вересня, під час проведення масштабного авіашоу в районі грецького міста Танагра поблизу Афін несподівано розбився військовий винищувач F-4 Phantom. Літак стрімко втратив висоту та впав на землю просто на очах у тисяч глядачів за лічені хвилини після початку виступу. Наразі екстрені служби ліквідують наслідки катастрофи та продовжують пошукову операцію.

Про це повідомляє ERT News.

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Масштабна пожежа та зупинка авіашоу

Одразу після потужного удару об землю пролунав сильний вибух, оскільки баки винищувача були повністю заповнені пальним. За попередніми даними, від удару літальний апарат розірвало навпіл, а в районі падіння спалахнула масштабна пожежа одразу у двох осередках.

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На місце трагедії негайно вилетіли спеціальні пожежні гелікоптери, щоб приборкати полум’я у вкрай складних умовах. Роботу рятувальників суттєво ускладнює густий чорний дим, який щільною завісою накрив територію довкола злітно-посадкової смуги.

Через надзвичайну ситуацію організатори заходу негайно зупинили програму Athens Flying Week задля безпеки присутніх. Усі інші літаки, що брали участь у виступах, терміново покинули повітряний простір над Танагрою та повернулися на бази.

Доля пілотів та розслідування причин

Наразі залишається невідомою доля двох пілотів, які перебували на борту розбитого військового судна. Рятувальникам поки не вдалося знайти парашутів, а офіційного підтвердження про використання системи автоматичного катапультування досі не надходило.

У зв’язку з трагедією міністр національної оборони Греції терміново перервав свою робочу поїздку та повертається до столиці. Тим часом фахівці вже вилучили відеозаписи з камер організаторів, щоб детально проаналізувати останні секунди польоту та встановити причини аварії.

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Нагадаємо, у Перу туристичний літак розбився під час польоту над археологічною пам’яткою ліній Наска на півдні Перу. Унаслідок катастрофи загинули 13 осіб.

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