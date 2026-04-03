У Бразилії розбився літак із чотирма загиблими / © скриншот з відео

У бразильському штаті Ріу-Гранді-ду-Сул легкий літак Piper Malibu впав на будівлю ресторану та загорівся. Внаслідок авіакатастрофи загинули четверо людей, які перебували на борту.

Про це пише Metro.

Що відомо про авіакатастрофу

Трагедія сталася близько 10:30 за місцевим часом у місті Капао-да-Каноа. Літак, що летів із Сан-Паулу, заходив на посадку. Проте, за попередніми даними, зачепив стовп поблизу злітно-посадкової смуги. Після зіткнення борт врізався в будівлю ресторану в житловому районі та миттєво перетворився на вогняну кулю.

Серед жертв — пілот та троє пасажирів, зокрема подружня пара. На момент аварії ресторан був зачинений, що дозволило уникнути масових жертв на землі.

Пожежники та військові бригади прибули на місце події за лічені хвилини після катастрофи. Рятувальники оперативно евакуювали мешканців сусідніх будинків через загрозу поширення вогню та сильне задимлення.

Реакція місцевої влади

За словами речниці служби цивільної оборони Сабріни Рімас, ніхто з перехожих чи жителів району не отримав серйозних травм, хоча на камерах відеоспостереження зафіксовано людей, які тікали з місця падіння в останній момент.

Губернатор штату Едуардо Лейте підтвердив загибель чотирьох осіб і заявив про повну мобілізацію сил безпеки для розслідування причин аварії. Місце події залишається оточеним для проведення експертиз.

Зазначається, що це вже друга подібна катастрофа за добу: менш ніж за 24 години до цього аналогічний випадок із чотирма загиблими стався у Мексиці, де легкий літак розбився неподалік міста Пуебла.

Нагадаємо, військовий літак зі 125 людьми на борту розбився на півдні Колумбії. Підтверджено госпіталізацію 77 осіб, 43 вважаються зниклими безвісти.