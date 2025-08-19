У Польщі двоє пацієнтів випали з вікна лікарні та загинули Фото ілюстративне / © Associated Press

У польському місті Вейхерово, що у Поморському воєводстві, сталися дві трагічні події в одній і тій самій лікарні. З вікон відділення неврології на шостому поверсі Спеціалізованої лікарні ім. Флоріана Цейнови, випали двоє пацієнтів.

ПРо це повідомляє inpoland.

Першою жертвою стала 65-річна жінка, яка випала з вікна близько 07:30 ранку. Медики намагалися її врятувати, однак реанімаційні заходи виявилися безуспішними.

Декілька годин по тому, вже близько полудня, з того ж поверху випав ще один пацієнт — чоловік того ж віку. Він також загинув.

Як повідомила представниця місцевої поліції Анетта Потрикус, обидва факти наразі розслідують слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури. Чи пов’язані між собою ці дві трагедії — поки що не уточнюють.

