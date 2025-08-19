ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
321
Час на прочитання
1 хв

Трагедія у лікарні: з вікон один за одним випали двоє людей — що відомо

У Польщі за один день з вікна лікарні випали двоє пацієнтів — обох не врятували.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Трагедія у лікарні: з вікон один за одним випали двоє людей — що відомо

У Польщі двоє пацієнтів випали з вікна лікарні та загинули Фото ілюстративне / © Associated Press

У польському місті Вейхерово, що у Поморському воєводстві, сталися дві трагічні події в одній і тій самій лікарні. З вікон відділення неврології на шостому поверсі Спеціалізованої лікарні ім. Флоріана Цейнови, випали двоє пацієнтів.

ПРо це повідомляє inpoland.

Першою жертвою стала 65-річна жінка, яка випала з вікна близько 07:30 ранку. Медики намагалися її врятувати, однак реанімаційні заходи виявилися безуспішними.

Декілька годин по тому, вже близько полудня, з того ж поверху випав ще один пацієнт — чоловік того ж віку. Він також загинув.

Як повідомила представниця місцевої поліції Анетта Потрикус, обидва факти наразі розслідують слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури. Чи пов’язані між собою ці дві трагедії — поки що не уточнюють.

Нагадаємо, в Україні, у Чернігові, стався випадок використання зброї неповнолітнім. В одному з парків міста сталася надзвичайна подія: малолітній хлопчик вистрілив із предмета, схожого на пістолет. На щастя, внаслідок пострілу ніхто не постраждав.

Так само, у Чернігові, стався ще один нещасний випадок із дитиною - трирічний хлопчик випав з вікна другого поверху. Перед інцидентом мати залишила дитину саму та пішла у власних справах.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie