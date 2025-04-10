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Трагедія у нічному клубі Домінікани: кількість жертв стрімко зросла
Кількість жертв може зрости, тому що є чимало зниклих безвісти та неідентифікованих тіл.
На місці обвалу даху в нічному клубі у Санто-Домінго (Домінікана) завершено розбір завалів. Загинуло щонайменше 184 особи.
Про це повідомляє Diario Libre.
Врятувати вдалося 155 людей. Їх доправили до медзакладів.
Раніше ми писали про те, що у Санто-Домінго у нічному клубі Jet Set під час концерту раптово обвалився дах. Конструкція впала просто на відвідувачів, які перебували всередині.