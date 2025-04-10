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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Трагедія у нічному клубі Домінікани: кількість жертв стрімко зросла

Кількість жертв може зрости, тому що є чимало зниклих безвісти та неідентифікованих тіл.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Обвал даху у нічному клубі Домінікани

Обвал даху у нічному клубі Домінікани

На місці обвалу даху в нічному клубі у Санто-Домінго (Домінікана) завершено розбір завалів. Загинуло щонайменше 184 особи.

Про це повідомляє Diario Libre.

Врятувати вдалося 155 людей. Їх доправили до медзакладів.

Раніше ми писали про те, що у Санто-Домінго у нічному клубі Jet Set під час концерту раптово обвалився дах. Конструкція впала просто на відвідувачів, які перебували всередині.

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