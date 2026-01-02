Трагедія у новорічну ніч на курорті Швейцарії: стала відома ймовірна причина пожежі

Курорт (ілюстративне фото) / © Associated Press

Реклама

Слідчі органи Швейцарії офіційно назвали причину катастрофічної пожежі в барі Le Constellation на гірськолижному курорті Кран-Монтана. Трагедію, що забрала життя 40 людей, спричинила піротехніка, прикріплена до пляшок із шампанським.

Про це пише Spiegel.

Фатальна помилка під час вечірки

Як повідомила на пресконференції генеральна прокурорка кантону Вале Беатріс Піллу, вогонь спалахнув через бенгальські вогні або піротехнічні свічки, які використовували для ефектної подачі алкоголю. Через те, що пляшки тримали надто близько до стелі, полум’я миттєво перекинулося на конструкції приміщення. Свідчення очевидців та відеозаписи підтверджують, що поширення вогню було «надзвичайно швидким та масштабним».

Реклама

За інформацією поліції, наразі підтверджено загибель 40 осіб. Ще 119 людей отримали поранення, стан багатьох із них критичний — велику кількість постраждалих довелося ввести у штучну кому через сильні опіки дихальних шляхів.

Для порятунку людей була розгорнута міжнародна операція: задіяли 41 машину швидкої допомоги та 13 гелікоптерів, зокрема з Франції та Італії. Серед ідентифікованих постраждалих — громадяни Швейцарії, Франції, Італії та Сербії.

Розслідування та кримінальна відповідальність

Слідство перевіряє власників закладу та організаторів вечірки. Основна увага зосереджена на наступних пунктах:

дотримання правил пожежної безпеки та робота вогнегасників;

стан шляхів евакуації та доступ до них під час паніки;

реальна кількість присутніх у порівнянні з офіційною місткістю бару;

якість матеріалів, що використані в обробці інтер’єру.

Якщо вину осіб буде доведено, їм загрожують звинувачення у вбивстві з необережності та заподіянні тяжких тілесних ушкоджень.

Реклама

Через значні пошкодження тіл процедура ідентифікації триває за протоколами великих катастроф (аналогічно до цунамі 2004 року). Спеціалісти використовують ДНК-експертизу, стоматологічні карти та аналіз особистих речей. Влада закликає родичів до терпіння, наголошуючи на неприпустимості помилок. Член державної ради Стефан Ганцер назвав цю подію «безпрецедентною трагедією в історії кантону».

Нагадаємо, новорічна ніч на елітному гірськолижному курорті Кран-Монтана перетворилася на одну з найстрашніших трагедій в історії Швейцарії. Внаслідок пожежі у популярному барі загинуло близько 40 людей, понад сотня — у лікарнях із важкими опіками. Українське посольство наразі з’ясовує, чи були серед жертв наші співвітчизники.