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Трагедія у школі: обвал будівлі вбив 7 дітей, десятки травмованих (фото, відео)
Діти тільки заходили до школи, коли дах і стіни не витримали — близько 30 учнів травмовані.
Вранці 25 липня в індійському штаті Раджастхан сталася трагедія: внаслідок обвалу частини державної шкільної будівлі загинуло щонайменше семеро дітей, ще близько 30 зазнали поранень. Є побоювання, що під уламками все ще можуть залишатися учні.
Про це пише English News із посиланням на офіційні джерела.
Інцидент стався в урядовій школі села Піплоді, що розташоване в районі Манохар Тхана округу Джалавар, приблизно за 412 км на південь від Джайпуру, столиці штату.
«Сьогодні в селі Піплоді округу Джалавар, унаслідок трагічного інциденту, обвалився дах шкільної будівлі, що призвело до загибелі семи дітей. Також повідомляється про численні поранення,» — сказав заступник головного міністра Раджастхану Прем Чанд Байрва.
Постраждалих оперативно доправили до кількох лікарень, декого відправили до окружної лікарні в Джалаварі. За словами медиків, стан частини поранених залишається важким, двоє перебувають у реанімації.
Поліцейські повідомили, що обвалення сталося на початку навчального дня, коли учні тільки заходили до школи. Впали дах і стіна одноповерхової будівлі.
У поліції зазначають, що наразі важко сказати точно, скільки саме дітей перебувало у приміщенні під час обвалу. На місці події тривають рятувальні роботи.
У соцмережі X з’явилися фото і відео з місця подій.
До слова, раніше у липині в Іраку спалахнула масштабна пожежа в торговельному центрі провінції Васіт. У вогні загинули 50 людей, серед яких були жінки та діти.