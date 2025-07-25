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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Трагедія у школі: обвал будівлі вбив 7 дітей, десятки травмованих (фото, відео)

Діти тільки заходили до школи, коли дах і стіни не витримали — близько 30 учнів травмовані.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Фото з місця обвалу школи в Індії

Фото з місця обвалу школи в Індії / © Соцмережа X

Вранці 25 липня в індійському штаті Раджастхан сталася трагедія: внаслідок обвалу частини державної шкільної будівлі загинуло щонайменше семеро дітей, ще близько 30 зазнали поранень. Є побоювання, що під уламками все ще можуть залишатися учні.

Про це пише English News із посиланням на офіційні джерела.

Інцидент стався в урядовій школі села Піплоді, що розташоване в районі Манохар Тхана округу Джалавар, приблизно за 412 км на південь від Джайпуру, столиці штату.

«Сьогодні в селі Піплоді округу Джалавар, унаслідок трагічного інциденту, обвалився дах шкільної будівлі, що призвело до загибелі семи дітей. Також повідомляється про численні поранення,» — сказав заступник головного міністра Раджастхану Прем Чанд Байрва.

Постраждалих оперативно доправили до кількох лікарень, декого відправили до окружної лікарні в Джалаварі. За словами медиків, стан частини поранених залишається важким, двоє перебувають у реанімації.

Поліцейські повідомили, що обвалення сталося на початку навчального дня, коли учні тільки заходили до школи. Впали дах і стіна одноповерхової будівлі.

У поліції зазначають, що наразі важко сказати точно, скільки саме дітей перебувало у приміщенні під час обвалу. На місці події тривають рятувальні роботи.

У соцмережі X з’явилися фото і відео з місця подій.

Фото з місця обвалу школи в Індії / © Соцмережа X

Фото з місця обвалу школи в Індії / © Соцмережа X

Фото з місця обвалу школи в Індії / © Соцмережа X

Фото з місця обвалу школи в Індії / © Соцмережа X

До слова, раніше у липині в Іраку спалахнула масштабна пожежа в торговельному центрі провінції Васіт. У вогні загинули 50 людей, серед яких були жінки та діти.

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