Свято обернулося вогнем: що могло спричинити пожежу на курорті у Швейцарії

Близько 40 осіб загинули та ще 115 отримали поранення внаслідок масштабної пожежі, що спалахнула в барі Le Constellation на швейцарському гірськолижному курорті Кран-Монтана під час святкування Нового року.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані місцевої поліції.

За попередньою версією влади, причиною трагедії став нещасний випадок. Очевидці розповідають, що вогонь спалахнув рано-вранці у четвер, коли від свічки або бенгальського вогню, які встромили у пляшку та підняли занадто високо, зайнялася стеля закладу. Хоча в медіа з’являлася інформація про вибух, місцеві посадовці уточнили, що він став наслідком інтенсивного горіння, а не причиною займання.

Повідомляється, що серед постраждалих є іноземні туристи. Зокрема, Франція та Італія вже офіційно підтвердили, що їхні громадяни отримали поранення різного ступеня тяжкості. На місці події продовжують працювати екстрені служби та слідчі, які встановлюють остаточні обставини трагічного інциденту.

