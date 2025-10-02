- Дата публікації
Трагедія у церкві: загинули 30 осіб, 200 поранених (фото)
В Ефіопії обвалилася церква — під завалами можуть перебувати ще люди. За останніми даними, 30 жертв.
В Ефіопії загинули щонайменше 30 людей і ще понад 200 отримали поранення після обвалу будівельних риштувань у церкві.
Про це повідомляє ВВС.
Тисячі вірян зібралися в церкві Ареті Маріам на релігійне свято, коли на них обвалилися конструкції будівлі. Загиблі були віком від 25 до 80 років.
Церква розташована в центральному районі Менджар Шекнора, приблизно за 70 км від столиці Аддис-Абеби. Багато людей все ще перебувають під завалами. Рятувальні операції тривають.
