Трагедія у церкві: загинули 30 осіб, 200 поранених (фото)

На місці інциденту / © Associated Press

В Ефіопії загинули щонайменше 30 людей і ще понад 200 отримали поранення після обвалу будівельних риштувань у церкві.

Про це повідомляє ВВС.

Тисячі вірян зібралися в церкві Ареті Маріам на релігійне свято, коли на них обвалилися конструкції будівлі. Загиблі були віком від 25 до 80 років.

На місті трагедії / © Associated Press

Церква розташована в центральному районі Менджар Шекнора, приблизно за 70 км від столиці Аддис-Абеби. Багато людей все ще перебувають під завалами. Рятувальні операції тривають.

Нагадаємо, у Мічиґані чоловік врізався вантажівкою у церкву, відкрив стрілянину по парафіянах і підпалив будівлю. Загинули щонайменше четверо людей, ще вісім поранено.