Трагедія у В’єтнамі: десятки людей потонули після перекидання туристичного човна

Внаслідок сильного шторма у бухті Халонг загинуло кілька десятків туристів

Реклама

У В’єтнамі, в знаменитій бухті Халонг, перекинувся човен з туристами, внаслідок чого загинули щонайменше 34 людини. Інцидент стався через раптовий сильний шторм.

Про це повідомляє BBC.

Деталі трагедії

За даними VietnamNet, на човні Wonder Seas перебували 53 людини — 5 членів екіпажу та 48 пасажирів. Більшість з них були в’єтнамськими сім’ями з Ханоя, з яких понад 20 — діти.

Реклама

Катастрофа сталася приблизно о 14:00 за місцевим часом (10:00 за Київським часом) у суботу, 19 липня, коли судно потрапило у раптовий шторм, який супроводжувався сильним вітром, проливним дощем та градом. За словами одного з очевидців, град був «розміром з пальці ніг».

Рятувальні операції та жертви

Рятувальним командам вдалося витягти з води 11-12 осіб, за інформацією Sky News. Серед врятованих — 14-річний хлопчик, який чотири години провів у повітряній кишені в перекинутому корпусі судна, та 10-річний хлопчик, який перебуває у стабільному стані в лікарні Бай Чай.

З 34 знайдених тіл щонайменше вісім були дітьми. Пошукові роботи тривають попри ускладнені погодні умови, такі як сильний дощ та настання ночі. Як зазначає VnExpress International, до операції залучено прикордонну службу, військово-морський флот, поліцію та портові служби, а також 27 човнів і два рятувальні катери.

В’єтнамські ЗМІ повідомили, що прем’єр-міністр Фам Мінь Чінь висловив співчуття родинам загиблих і закликав міністерства оборони та громадської безпеки провести термінові пошуково-рятувальні операції. Влада обіцяє розслідувати причину аварії та суворо покарати винних.

Реклама

Контекст та попередні інциденти

Бухта Халонг, що є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, щорічно приваблює мільйони туристів. Але через раптові зміни погоди в цьому районі час від часу трапляются трагедії.

Як зазначає The Times of India, минулого року 30 суден затонули в прибережній провінції Куангнінь, де розташована бухта Халонг, після того, як тайфун «Ягі» приніс сильні вітри та хвилі. А за інформацією Associated Press, у 2011 році в Халонзі сталася інша трагедія, коли внаслідок затоплення корабля загинуло 11 людей.

Нагадаємо, у Бразилії повітряна куля з 21 пасажиром загорілася та впала. Загинуло вісім людей.