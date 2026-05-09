Трагедія в аеропорту Денвера: пасажирський літак на смерть збив пішохода під час зльоту

Рейс Frontier Airlines перервав політ через смертельне зіткнення

У п’ятницю ввечері, 8 травня 2026 року, у Міжнародному аеропорту Денвера (США) літак авіакомпанії Frontier Airlines під час розгону на смерть збив невідомого пішохода. Фатальне зіткнення спровокувало пожежу у двигуні та сильне задимлення салону, через що пілотам довелося екстрено перервати зліт і евакуювати понад двісті людей за допомогою аварійних трапів.

Про це повідомляє UNILAD.

Людина у двигуні та паніка в салоні

Трагічний інцидент стався близько 23:19 за місцевим часом із літаком Airbus A321 (рейс 4345), який мав виконати внутрішній переліт з Денвера до Лос-Анджелеса. Загалом на борту перебували 224 пасажири та семеро членів екіпажу.

За офіційними даними керівництва аеропорту, під час розгону по злітно-посадковій смузі літак наїхав на сторонню особу. Пішохода частково затягнуло в один із двигунів, що миттєво спричинило пожежу та задимлення кабіни. Пілоти одразу перервали зліт, а екіпаж успішно евакуював усіх людей через надувні трапи. Повідомляється лише про одного пасажира, який отримав легкі травми під час спуску. Пожежники Денвера оперативно ліквідували вогонь.

Перехоплені переговори та розслідування

Американський телеканал CBS News повідомив моторошні подробиці цієї ночі та ексклюзивні коментарі очевидців. Згідно з оприлюдненими аудіозаписами переговорів диспетчерської служби, пілот екстрено доповів вежі: «Ми зупиняємося на злітно-посадковій смузі. Ми щойно когось збили… у нас пожежа у двигуні… На борту 231 особа. Хтось ішов через злітну смугу».

Пасажир Джон Антенс, який сидів біля ілюмінатора безпосередньо над крилом, розповів журналістам телеканалу, що під час розгону побачив яскраву іскру, після чого пролунав потужний вибух. Салон миттєво заповнився густим димом, люди почали кричати від жаху. Після евакуації пасажирам довелося близько години чекати на холодній злітно-посадковій смузі просто неба, перш ніж їх забрали спеціальні автобуси.

Наразі Національна рада з безпеки на транспорті США (NTSB) та місцеві правоохоронці з’ясовують, як саме стороння людина змогла потрапити на режимний об’єкт. Злітно-посадкову смугу 17L закрито для слідчих дій, а пасажирів відправили до Лос-Анджелеса резервними рейсами наступного ранку.

