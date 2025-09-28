Трагедія в Індії: десятки загинули під час тисняви на політичному мітингу

Трагедія в Індії / © Bild

Жахлива подія сталася в індійському місті Кафур, де багатолюдний політичний захід обернувся масовою трагедією. За інформацією місцевих ЗМІ та чиновників, щонайменше 31 людина загинула внаслідок тисняви, що виникла на мітингу.

Ці дані підтверджують, зокрема, телеканал NDTV та інші інформаційні ресурси. Міністр охорони здоров'я штату Тамілнад, Ма. Субраманіан, повідомив газеті Hindustan Times, що серед жертв є шестеро дітей. Окрім загиблих, десятки людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Телевізійні кадри демонстрували, як непритомних людей виносили з переповненого натовпу.

Захід відбувався за участю відомого регіонального актора та політика Джозефа Віджая Чандрасекхара. На мітингу зібралося близько 30 тисяч людей, що значно перевищило початкові очікування організаторів.

Як повідомляють очевидці, на яких посилається Hindustan Times, хаос розпочався, коли величезна кількість учасників почала одночасно просуватися ближче до трибуни. Це призвело до сильного скупчення, в результаті якого чимало людей втратили свідомість. Сам Віджай перервав свою промову, щойно усвідомив, яка трагедія розгортається серед глядачів.