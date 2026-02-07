Трагедія в луна-парку: атракціон розчавив поліцейського під час порятунку людей

В Індії карусель впала з людьми Ілюстративне зображення / © pixabay.com

Інспектор поліції загинув, а ще 13 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості після того, як атракціон «Топ-спін» раптово обвалився під час роботи на міжнародному ярмарку ремесел у індійському місті Фаридабаді.

Про трагічний інцидент та обставини загибелі рятувальника пише The Hindu.

Паніка замість веселощів

Трагедія сталася в суботу, 7 лютого, близько 18:00, коли конструкція, на якій перебувало 26 відвідувачів, зірвалася з кріплень під час обертання і з гуркотом впала на землю. Крики радості миттєво змінилися криками жаху, а наляканий натовп почав панічно розбігатися, намагаючись уникнути уламків масивного механізму.

Атракціон, відомий як «Цунамі», імітує гігантську хвилю, розкачуючи пасажирів та одночасно обертаючи їх навколо своєї осі. Очевидці розповідають, що один кінець гойдалки раптово відірвався на висоті, перетворивши екстремальну розвагу на смертельну пастку для десятків людей, серед яких були жінки та діти.

Наслідки трагедії

Жертвою аварії став інспектор поліції Джагдіш Прасад, який відповідав за безпеку на цій ділянці: він отримав смертельну травму голови, коли друга частина пошкодженої конструкції обвалилася прямо на нього під час спроби витягнути постраждалих із-під завалів. Медики констатували смерть офіцера вже у лікарні.

Влада штату Хар’яна негайно розпорядилася провести ретельне розслідування, а поліція вже зареєструвала кримінальне провадження проти власника атракціону. Чиновники запевняють, що перевірки техніки проводилися щоденно, проте причину катастрофічної відмови механізму ще належить встановити експертам.

