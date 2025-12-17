Реклама

В Італії трагічно загинули двоє досвідчених парашутистів — 70-річний Ермес Зампа та 63-річна Віолетта Лайкетсіон. Аварія сталася під час групового стрибка в місті Фано, що на південь від Венеції.

Про це пише Need To Know.

За попередньою інформацією, парашути спортсменів заплуталися в повітрі на фінальному етапі спуску — приблизно за 30 метрів від землі. У результаті вони втратили підйомну силу й загинули на місці.

Ермес Зампа займався парашутним спортом понад 30 років і мав більш ніж 2000 стрибків. Він також працював інструктором. Віолетта Лайкетсіон, колишня спортсменка з Бразилії, яка проживала в Італії, здійснила понад 6000 стрибків.

Ермес Зампа / © Jam Press

Інцидент стався вранці 14 грудня під час стрибка групи з 14 парашутистів. Ермес стрибнув першим, а Віолетта — останньою. Саме на завершальному етапі їхні парашути зіткнулися.

Віолетта Лайкетсіон / © Jam Press

Директор Skydive Fano Роберто Маскіо розповів, що хтось із присутніх на аеродромі зафіксував момент аварії на відео. Запис уже вилучили правоохоронці. За його словами, на кадрах видно, як два парашути стикаються, після чого обидва спортсмени падають.

«У такій ситуації людина перебуває надто близько до землі, щоб встигнути зреагувати. Між зіткненням і падінням минули лічені секунди — це була катастрофа», — зазначив Маскіо.

Він також додав, що знав обох загиблих багато років і наголосив на їхньому величезному досвіді. За його словами, подібні трагедії дедалі частіше стаються через людський фактор — достатньо миті неуважності, щоб опинитися надто близько до іншого парашута.

Поліція розпочала розслідування, переглядає відеозаписи та опитує свідків. Трагедія глибоко вразила громаду Фано та парашутну спільноту.

