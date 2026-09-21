Тисячі людей під загрозою: де у світі назріває нова смертельна катастрофа після Непалу

Повінь у Непалі / © Associated Press

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Обвал льодовика в Непалі у серпні забрав близько 1400 життів і привернув увагу до небезпеки танення льодовиків. Водночас експерти попереджають: подібні катастрофи можуть статися й в інших частинах світу — від Гімалаїв та Анд до Альп і Аляски.

Про це експерти розповіли Live Science.

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Гімалаї — один із головних осередків небезпеки

Нещодавня катастрофа на кордоні Непалу і Тибету сталася після того, як велика маса корінних порід і льодовиків відкололася від схилу гори.

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За даними Stimson Center, лід і порода рухалися зі швидкістю до 150 метрів за секунду, падаючи з висоти близько 2000 метрів. Потім каміння, лід і вода рушили вниз за течією, руйнуючи береги річки та збираючи на своєму шляху уламки.

Професор екологічних досліджень і географії Університету Орегону Марк Кері зазначив, що подібні обвали можуть відбуватися в різних частинах світу.

Гімалаї та ширша Високогірна Азія, до якої належать частини Китаю, Афганістану, Непалу, Індії, Пакистану, Бутану, Казахстану, Узбекистану, Киргизстану та Таджикистану, вважаються одним із головних осередків майбутніх катастроф, пов’язаних із льодовиками.

Згідно з дослідженням, опублікованим у Nature 2023 року, понад 9 мільйонів людей у цьому регіоні перебувають під загрозою льодовикових проривів — ситуацій, коли озеро прориває природну греблю або переповнюється та стрімко стікає вниз.

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Цей регіон також називають «третім полюсом», оскільки він має третій за величиною запас льоду на планеті після Арктики та Антарктиди.

Повінь у Непалі / © AP

Танення льодовиків може зробити схили нестабільними

Небезпека полягає не лише у великій кількості льоду. Вода, каміння та уламки можуть стрімко рухатися вузькими гірськими долинами, долаючи десятки й навіть сотні кілометрів.

Під час нещодавньої катастрофи в Непалі повінь, що виникла після обвалу, поширилася на понад 100 кілометрів.

Ситуацію в Гімалаях додатково ускладнює сейсмічна активність. Землетруси можуть провокувати лавини, прориви льодовикових озер, повені та нові обвали. Крім того, Гімалаї нагріваються приблизно вдвічі швидше за середньосвітові темпи. Через це льодовиковий покрив скорочується, а кількість талої води зростає.

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За словами професорки гляціології Ньюкаслського університету Бетан Дейвіс, тала вода може просочуватися до основи льодовика та діяти як мастило, сприяючи його ковзанню.

Водночас густонаселеність регіону значно збільшує потенційні наслідки таких катастроф.

Перу — ще одна небезпечна точка планети

Іншим регіоном із високим ризиком є Перу. Країна має близько 68% тропічних льодовиків світу і вже неодноразово переживала масштабні катастрофи.

За словами Марка Кері, 1970 року близько 6000 людей загинули після землетрусу, який спричинив обвал льоду та гірської породи на горі Уаскаран. Той самий схил обвалився ще 1962 року. Тоді величезний кам’яно-льодовиковий масив поховав громаду Ранрахірка, внаслідок чого загинуло близько 2000 людей.

Особливу небезпеку становить район Кордильєра-Бланка в Андах. Через танення льодовиків льодовикові озера там швидко збільшуються. Одне з них — озеро Палокоча — розташоване над містом Уарас, де проживає близько 130 тисяч людей.

Загалом експерти виявили в Перу 528 льодовикових озер, які перебувають під загрозою переповнення. 58 із них вважаються особливо небезпечними через близькість до населених пунктів.

За даними дослідження Nature, за останні два десятиліття кількість льодовикових озер в Андах зросла на 93%. Для порівняння, у Високогірній Азії цей показник становив 37%.

Небезпека існує також у Європі та Північній Америці

Потенційні осередки льодовикових катастроф є і в Європі. Серед них — Альпи та холодні райони Скандинавії. Європа водночас нагрівається швидше, ніж планета в середньому.

У Північній Америці значні ризики пов’язані з Аляскою. Відступ і руйнування льодовиків можуть провокувати зсуви та прориви льодовикових озер. Зокрема, існує ризик переповнення басейну Суїцид, вода з якого часто стікає до Джуно. Це може спричиняти затоплення міста.

Небезпека не обмежується суходолом. Льодовики та пов’язані з ними зсуви можуть обвалюватися в море й спричиняти великі хвилі.

«Усі райони з льодовиками та всі прибережні райони, де хвилі цунамі, подібні до льодовикового обвалу, можуть затопити їх», — сказав Кері.

Експерти наголошують, що ризики зростають у міру відступу льодовиків. Поєднання танення, нестабільних гірських схилів, сейсмічної активності та близькості населених пунктів може перетворювати природні процеси на масштабні катастрофи.

Смертоносна повінь у Непалі — що відомо

Нагадаємо, 26 серпня масштабні повені та зсуви в Непалі й Тибеті спричинили масштабні руйнування. Станом на 16 вересня загинули щонайменше 1400 людей, ще понад 6000 вважаються зниклими безвісти.

Серед зниклих — громадяни майже 30 країн, зокрема понад півсотні українців. Серед них — учасники групи, яка вирушила до Непалу й Тибету на ретрит Ірини Блонської.

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