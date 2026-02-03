Трагедія в будинку: поліція розслідує смерть двох людей через морози

Поліція / © Associated Press

У польському місті Лодзь протягом двох днів у багатоквартирному будинку на вулиці Малінова виявили тіла двох людей, які загинули від переохолодження. Жертвами стали 56-річна жінка та 55-річний чоловік, які проживали в різних квартирах.

Про це пише Onet.

За інформацією видання, перший інцидент зафіксували у понеділок. Тіло 56-річної жінки знайшли у її оселі після виклику екстрених служб. За попередніми висновками фахівців, причиною смерті стало замерзання. Квартира не опалювалася, а загиблу знайшли загорнутою у кілька ковдр. Хоча спочатку поліція не виключала версію про насильницьку смерть, наразі основною причиною вважають переохолодження.

Наступного дня, у вівторок після 13:00, у цьому ж будинку виявили другу жертву. Працівник Муніципального центру соціального забезпечення під час планового візиту знайшов 55-річного чоловіка без ознак життя. Лікар, який прибув на місце події, підтвердив смерть від переохолодження та виключив причетність сторонніх осіб.

Наразі поліція під керівництвом прокуратури проводить розслідування обох випадків. Правоохоронці збирають докази та опитують свідків для встановлення всіх обставин трагедій.

Згідно з офіційною заявою поліції, з листопада 2025 року в Польщі через низькі температури загинули вже 42 людини. У зв’язку з прогнозованим подальшим похолоданням правоохоронці закликали громадян бути пильними до оточуючих і повідомляти про осіб, які потребують допомоги або перебувають у неопалюваних приміщеннях.

Нагадаємо, в Україні пік аномальних морозів пройдено, однак холодна погода збережеться щонайменше до 4 лютого, а в середині місяця можлива нова хвиля похолодання.

Раніше повідомлялося, в історії України не раз траплялися періоди, коли морози не відступали до весни, а звичне життя фактично зупинялося. Однією з таких стала зима 1929 року, яку дослідники й досі називають найсуворішою у XX столітті — не лише для України, а й для значної частини Європи.