Трагедія в школі-інтернаті: десятки людей опинились під завалами після обвалу стелі

В Індонезії тривають пошуки 38 осіб / © reuters.com

В Індонезії рятувальники проводять масштабну операцію з пошуку 38 осіб, які, ймовірно, опинилися в пастці під завалами ісламської школи-інтернату. Будівля обвалилася на Східній Яві під час денних молитов.

Про це повідомляє Reuters.

За словами Мохаммада Сьяфії, голови пошуково-рятувального агентства Індонезії, підтверджено загибель трьох осіб. Загалом 99 людей вижили внаслідок обвалу, що стався у понеділок у школі-інтернаті Аль-Хозіні в Сідоарджо.

Представник агентства з ліквідації наслідків стихійних лих Абдул Мухарі повідомив, що нестійка будівля обвалилася під час будівництва.

"В результаті раптового обвалу будівельні матеріали обрушилися на десятки студентів і робітників", — сказав він.

За даними агентства, причиною трагедії став фундамент будівлі, який нібито не витримав ваги конструкції на четвертому поверсі. Смотритель школи Абдус Салам Муджиб підтвердив, що будівельні роботи були завершені до молитви, але фундамент виявився перевантаженим.

На місці пошукових робіт використовують екскаватор та кран. Однак місцевий співробітник Нананг Сігіт повідомив, що влада обережно використовує важку техніку через побоювання, що це може спричинити обвалення решти конструкції.

Близько 80 постраждалих було доставлено до лікарні. Телеканал KompasTV показав кадри, де родини учнів збираються навколо дошки, розглядаючи списки тих, хто вижив.

