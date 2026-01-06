В Єрусалимі сталася трагедія / © Reuters

В столиці Ізраїлю, у місті Єрусалим, автобус наїхав на натовп протестувальників.

Про це йдеться на Clash Report, у повідомленнях телеканалу Kan 11, а також служби екстреної медичної допомоги міста.

Транспортний засіб в’їхав у групу ультраортодоксальних демонстрантів, які перекрили проїжджу частину.

За оновленою інформацією, внаслідок наїзду загинув підліток. Ще кілька людей дістали травми різного ступеня тяжкості.

Як повідомляє ізраїльська служба екстреної медичної допомоги Magen David Adom, юнака дістали з-під автобуса вже без ознак життя. За даними телеканалу Kan 11, загиблому було близько 13 років.

Очевидці інциденту стверджують, що після зіткнення з одним із протестувальників автобус не зупинився одразу та продовжив рух. Серед постраждалих — як дорослі, так і неповнолітні.

Поліція розпочала розслідування обставин трагедії. У правоохоронних органах заявили, що наразі опрацьовують усі можливі версії події. Водія автобуса затримали, він перебуває у відділку поліції та дає свідчення.

