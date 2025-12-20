Трагічна аварія в Індії: поїзд збив стадо слонів

Аварія в Індії / © AP

Реклама

Семеро слонів загинули, ще один зазнав поранень унаслідок зіткнення пасажирського поїзда зі стадом на північному сході Індія. Аварія сталася рано-вранці у суботу в окрузі Ходжай штату Ассам.

Про це повідомило видання Reuters.

Як повідомив очільник окружної поліції В. В. Ракеш Редді, поїзд прямував у бік Делі. За даними Північно-Східної прикордонної залізниці, інцидент трапився на ділянці, яка офіційно не вважається міграційним коридором для слонів. Машиніст, помітивши тварин на коліях, застосував екстрене гальмування, однак слони раптово кинулися у бік поїзда.

Реклама

Зіткнення сталося о 2:17 за місцевим часом і призвело до сходження з рейок локомотива та п’яти вагонів. За інформацією залізниці, серед пасажирів і персоналу постраждалих немає.

Наразі рух на цій ділянці обмежений: поїзди тимчасово скеровують альтернативним маршрутом. Відновлювальні роботи тривають.

Нагадаємо, нещодавно в штаті Північна Кароліна сталася масштабна авіакатастрофа, яка забрала життя кількох людей, серед яких — відомий гонщик NASCAR Грег Біффл.