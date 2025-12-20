- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 180
- Час на прочитання
- 1 хв
Трагічна аварія в Індії: поїзд збив стадо слонів
Нічна залізнична аварія в Індії завершилася загибеллю семи слонів. Поїзд, що прямував до Делі, зійшов з рейок після зіткнення зі стадом.
Семеро слонів загинули, ще один зазнав поранень унаслідок зіткнення пасажирського поїзда зі стадом на північному сході Індія. Аварія сталася рано-вранці у суботу в окрузі Ходжай штату Ассам.
Про це повідомило видання Reuters.
Як повідомив очільник окружної поліції В. В. Ракеш Редді, поїзд прямував у бік Делі. За даними Північно-Східної прикордонної залізниці, інцидент трапився на ділянці, яка офіційно не вважається міграційним коридором для слонів. Машиніст, помітивши тварин на коліях, застосував екстрене гальмування, однак слони раптово кинулися у бік поїзда.
Зіткнення сталося о 2:17 за місцевим часом і призвело до сходження з рейок локомотива та п’яти вагонів. За інформацією залізниці, серед пасажирів і персоналу постраждалих немає.
Наразі рух на цій ділянці обмежений: поїзди тимчасово скеровують альтернативним маршрутом. Відновлювальні роботи тривають.
