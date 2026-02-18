"Трагічна випадковість" чи вбивство: альпіністу загрожує в’язниця за загибель дівчини в Альпах

Світло від ліхтариків альпіністів на горі Гросглокнер 18 січня 2025 року / Джерело: foto-webcam.eu

В Австрії розпочався судовий процес над чоловіком, якого прокуратура звинувачує у грубій недбалості, що призвела до смерті 33-річної жінки під час їхнього спільного сходження на вершину Гросглокнер у січні 2025 року.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Фатальні помилки

За версією обвинувачення, підсудний Томас П. (ім’я змінено) припустився низки прорахунків ще на старті. Пара вийшла на маршрут із двогодинним запізненням, не взяла достатньо спорядження для екстреної ночівлі, а дівчина була взута у м’які черевики для сноуборду, непридатні для змішаного високогірного рельєфу. Попри штормовий вітер (до 74 км/год) і мороз -8°C (що відчувався як -20°C) чоловік не розвернув групу назад, коли це ще було можливо.

Камери спостереження зафіксували їхній рух у темряві. На порталі Foto-webcam.eu збереглося фото, на якому чітко видно світло їхнього ліхтаря о 21:30 18 січня, коли пара вперто продовжувала йти вгору попри пізню годину та складні умови.

Залишив помирати саму

Драма розігралася вночі. Адвокат підсудного стверджує, що Керстін раптово відчула виснаження. Близько 2 години ночі, перебуваючи всього за 40 метрів від вершини, чоловік залишив знесилену дівчину саму та пішов далі, щоб спуститися з іншого боку гори по допомогу. Прокурори наголошують: він не залишив їй рятувальну термоковдру та повідомив рятувальників лише о 03:30. Через штормовий вітер гелікоптер не зміг вилетіти вночі, і дівчина загинула від гіпотермії на схилі.

Захист наполягає, що це був «трагічний нещасний випадок», а обоє альпіністів вважали себе добре підготовленими. Якщо Томаса визнають винним, йому загрожує до трьох років ув’язнення. Цей вирок може створити прецедент і змінити правила відповідальності партнерів у горах.

Нагадаємо, в польському Підкарпатті 36-річний чоловік загинув від переохолодження всього за кілька десятків метрів від власного дому, а виявив його на камерах відеоспостереження сусід, який у цей момент перебував за тисячі кілометрів — у Великій Британії.