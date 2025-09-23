Трамп назвав причину пандемії COVID-19: шокувальна заява в ООН

Трамп назвав причину пандемії COVID-19 / © pixabay.com

Світові загрожує небезпека від неконтрольованих експериментів із біологічною зброєю, які, на його думку, могли стати причиною пандемії COVID-19.

Американський президент Дональд Трамп заявив про це під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН.

«Ми намагаємося протидіяти розвитку небезпечних видів зброї. Біологічна зброя — ще небезпечніша, ніж ядерна. Якщо людство скористається подібним арсеналом, це може призвести до кінця світу, після чого не залишиться ані ООН, ані цивілізації», — наголосив він.

Трамп зазначив, що кілька років тому за кордоном проводилися небезпечні дослідження, які стали джерелом пандемії, та закликав до створення міжнародних механізмів контролю.

«Моя адміністрація ініціює конвенцію з біологічної зброї та працюватиме над створенням системи, якій довірятимуть усі. Сподіваємося, що ООН зіграє в цьому конструктивну роль. Це може стати важливим кроком для світу, хоча існує ризик, що все обернеться протилежним чином», — підсумував американський президент.

Тим часом вчені виявили у кажанів раніше невідомі смертельні віруси, тож світові загрожує нова пандемія. Деякі з цих тварин виявилися «родичами» смертоносних вірусів Ніпах та Хендра. Тому є занепокоєння щодо потенційного ризику передавання цих інфекцій людям і можливого виникнення нової пандемії з високою смертністю.