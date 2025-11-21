Трамп оголосив дедлайн для погодження Україною мирного плану

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп вважає четвер, 27 листопада, доречним днем для погодження Україною запропонованого мирного плану.

Його заяву цитує Clash Report.

При цьому американський лідер додав, що президент Росії Володимир Путін начебто не хоче продовжувати війну.

«Україна втрачає території, а Путін не шукає більше війни», — сказав Трамп.

Президент США знову пообіцяв незабаром запровадити «дуже потужні» санкції проти Росії, а також запевнив, що не скасовуватиме уже запроваджені санкції проти російської нафти.

Нагадаємо, делегація високопосадовців армії США зустрілася в четвер, 20 листопада, у Києві з президентом Володимиром Зеленським, щоб обговорити шлях до миру. Українському президенту було передано проєкт плану, який, за оцінкою США, може стати основою для завершення війни.

За інформацією джерел Reuters, Сполучені Штати пригрозили припинити обмін розвідувальними даними та постачання зброї Україні, щоб змусити погодитися на рамки мирної угоди, запропонованої за посередництва Білого дому. США хочуть, щоб Україна підписала рамкову угоду до наступного четверга, 27 листопада.

У п’ятницю, 21 листопада, президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні підтвердив, що тиск на Україну є найважчим, і держава опинилася перед дуже складним вибором.