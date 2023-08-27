Трамп зібрав рекордні 7,1 млн доларів пожертв після тюремного фото

Колишній президент США Дональд Трамп перетворив свою фотографію із в'язниці на рекордний збір коштів. Йому вдалося зібра ти 7,1 мільйона доларів пожерт.

Про це повідомляє Politico, посилаючись на дані його виборчої кампанії.

Відпоідно до інфомрації, лише в п’ятницю Трамп зібрав 4,18 мільйона доларів, що стало найвищим 24-годинним періодом його кампанії на сьогоднішній день.

Кампанія збирала кошти за рахунок товарів, які вона продавала через Інтернет-магазин. Після того, як Трампа взяли під варту у четвер, 24 серпня, кампанія почала продавати футболки, плакати, наклейки на бампери та холодильники для напоїв із зображенням насупленого Трампа. Речі мають лозунг "НІКОЛИ НЕ ЗДАВАТИСЯ!" (" NEVER SURRENDER!") . Ціни варіюються від $12 до $34.

"Бліц зі збору коштів ілюструє, як Трамп витратив свої чотири звинувачення на готівку передвиборчої кампанії, згуртувавши своїх запеклих прихильників", - пише видання.

Інформаційне агентство нагадує, що Трампу висунули звинувачення, пов’язані з його роллю в заворушеннях у Капітолії 6 січня та спробі скасувати підрахунок голосів у Джорджії на виборах 2020 року.

Нагадаємо, у в’язниці 24 серпня експрезиденту США Дональду Трампу зробили фото.

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