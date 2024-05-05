Трамп звинуватив Байдена у переслідуванні і порівняв адміністрацію президента з гестапо — BILD

Колишній, 45-й, президент США Дональд Трамп порівняв уряд Джо Байдена із нацистською таємною поліцією.

Пор це пише BILD із посиланням на американські ЗМІ.

За повідомленням джерел, Трамп виступив під час закритого збору коштів у своєму маєтку Мар-а-Лаго у штаті Флорида, присвятивши частину своєї промови саме порівнянню Байдена і його адміністрації із таємною державною поліцією гестапо, що існувала під час нацистського режиму Адольфа Гітлера з 1933 до 1945 року.

Тоді нацисти займалися репресіями щодо політичних опонентів Гітлера, а також брали участь у переслідуванні та знищенні євреїв.

Трамп також наголосив, що за чотирма кримінальними процесами проти нього стоїть саме уряд Байдена, який бачить у кримінальному переслідуванні "єдиний спосіб перемогти".

Нагадаємо, що вибори президента в США відбудуться у листопаді. Дональд Трамп змагатиметься із чинним главою Сполучених Штатів Джо Байденом.

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