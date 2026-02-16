Трамп анонсував $5 млрд для Гази й “найвпливовішу Раду миру”: що це за ініціатива

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп повідомив, що держави, які приєдналися до ініційованої ним Ради миру, задекларували виділення більш як 5 млрд доларів на гуманітарні потреби та відбудову сектору Гази.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

За словами американського лідера, новостворена Рада миру має «необмежений потенціал».

Трамп нагадав, що раніше представив план припинення бойових дій у Газі, а його концепцію, за словами президента США, одностайно підтримала Рада Безпеки ООН. Після цього, як стверджує він, вдалося налагодити швидке постачання гуманітарної допомоги та забезпечити звільнення заручників.

Американський президент також розповів, що минулого місяця у Давос до Ради миру долучилися близько двох десятків країн-засновниць. Там, за його словами, презентували концепцію підтримки цивільного населення Гази з перспективою розширення ініціативи на інші регіони.

Крім фінансової допомоги, країни-учасниці пообіцяли надати тисячі службовців до міжнародних стабілізаційних сил і місцевої поліції для підтримання безпеки в секторі.

Трамп підтвердив, що 19 лютого у Вашингтоні проведе зустріч із членами Ради миру в Інститут миру США, де планують оголосити нові зобов’язання.

Окремо він наголосив на необхідності повної та негайної демілітаризації угруповання ХАМАС. За словами президента США, дотримання цих умов є ключовим для тривалого миру.

«Рада миру може стати найвпливовішим міжнародним органом в історії, і для мене честь її очолювати», — заявив Трамп.

Як повідомлялося раніше, статут Ради миру передбачає, що Трамп буде першим головою виконавчого комітету з правом вето на будь-які рішення.

Міжнародні експерти зазначають, що вимога членства та американський контроль роблять участь у цій організації складною і підривають серйозність ініціативи.