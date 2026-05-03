Трамп анонсував нові удари по Ірану

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп може віддати наказ про відновлення військових дій проти Ірану, якщо той «поводитиметься неналежним чином».

Про це пише Axios.

Поки США та Іран обмінюються проєктами рамкової угоди про припинення війни, Трамп серйозно розглядає можливість віддати наказ про нові військові дії проти Ірану, щоб спробувати вийти з нинішнього глухого кута.

«Якщо вони поводитимуться неналежним чином, якщо вони зроблять щось погане — але зараз подивимося. Звичайно, така можливість існує», — сказав Трамп, відповідаючи на запитання, чи може він віддати наказ про нові удари.

Дональд Трамп навряд чи ухвалить нову мирну пропозицію Ірану, оскільки Тегеран нібито заплатив «недостатньо високу ціну». Про це американський лідер повідомив у власній соцмережі Truth Social в неділю, 3 травня.

«Я невдовзі розгляну план, який Іран щойно нам направив. Однак не можу собі уявити, щоб він був прийнятний. У тому сенсі, що вони (іранська влада — ред.) ще не заплатили досить високу ціну за те, що робили з людством і миром в останні 47 років», — написав Трамп.

Водночас Reuters пише, що новий іранський план із 14 пунктів включає вимоги щодо надання гарантій від військової агресії США та Ізраїлю та виведення американських збройних сил із прилеглих до Ірану територій.

У Тегерані обіцяють відкрити вільний рух суден Ормузькою протокою, а США повинні зняти морську блокаду.

Також в Ірані вважають, що американці мають визнати право Тегерана на мирний атом. А ядерне питання пропонується перенести «на потім».

«У цих рамках переговори щодо складнішого ядерного питання переведені на завершальну стадію для створення більш сприятливої ​​атмосфери», — сказав високопоставлений іранський посадовець на умовах анонімності.

Нагадаємо, 1 травня Трамп повідомив Конгрес, що війна з Іраном «завершилася». Таким чином він намагався обґрунтувати відсутність звернення до законодавців про дозвіл на її продовження після 60-денного терміну бойових дій.

