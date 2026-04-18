Трамп анонсував нову військову операцію: яка країна буде тепер

Реклама

Президент США Дональд Трамп анонсував можливу військову операцію на Кубі, назвавши її «новим світанком» для кубинського народу після 70 років очікування.

Про це він заявив під час виступу на заході Turning Point USA.

Американський президент заявив, що вважає себе «миротворцем», який, за його словами, «врегулював вісім воєн», і додав, що «іноді доводиться втручатися». Після цього він перейшов до теми Куби.

Реклама

«Дуже скоро ця велика сила також принесе день, який готувався 70 років. Він називається „новий світанок для Куби“. Ми допоможемо їм з Кубою. У нас багато чудових кубинських американців, людей, яких жорстоко поводилися, чиї сім’ї були вбиті та знущалися. І тепер дивіться, що станеться», — сказав Трамп.

Він також заявив, що така операція, на його думку, може принести «довгоочікувану свободу» кубинському народу.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що планує зайнятися питанням Куби після завершення операції в Ірані.

Ми раніше інформували, що Росія завербувала до 15 тисяч громадян Куби для війни проти України.